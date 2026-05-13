Juanma Moreno se hace cantante y pone voz a la campaña ‘Kilómetro Sur’: «Un cariñoso homenaje a Andalucía»

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha revelado este miércoles que es el autor de la canción ‘Kilómetro Sur’. Sin embargo, ha aclarado que no tiene previsto interpretarla en público durante la campaña, ya que esta le deja la voz «hecha polvo» y una actuación en directo requiere preparación y ensayos previos.

Durante una entrevista en Onda Cero, Moreno explicó que, aunque le propusieron cerrar la campaña con una actuación en vivo, decidió descartarlo. Argumentó que cantar en directo implica ensayar con la banda y cuidar aspectos técnicos y musicales, algo que no se puede «improvisar».

¡Por fin! Aquí está ☺️ El videoclip con el grupo y la voz de #KilómetroSur, un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces! pic.twitter.com/EjPullUxSC — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 13, 2026

La canción, que funciona como sintonía de sus actos de campaña de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, es, según sus palabras, «una especie de tributo» a Andalucía. Además, evocó su etapa juvenil, cuando formaba parte de un grupo musical.

Moreno contó que la idea surgió hace unos dos meses, cuando buscaban una melodía para la campaña. «La cantaré más adelante, pero no en la campaña electoral», afirmó.

También reconoció que le sorprendió la rapidez con la que el público identificó su voz cuando la canción se escuchó por primera vez en el acto de inicio de campaña en Sevilla. «A partir de ahí, hemos intentado mantener un poquito el secreto, pero ha sido imposible porque la mayoría de la gente ya lo tenía identificado hasta el día de hoy en que hemos puesto el vídeo», señaló, añadiendo que ha sido «lo más divertido de toda la campaña».