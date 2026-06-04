Quién fue la Bruja Lola, la estrella en ‘Crónicas Marcianas’ que maldecía con dos velas negras

Después de años sin saber de ella, el programa El tiempo justo ha desvelado que la mítica bruja Lola, conocida por amenazar con sus famosas «dos velas negras», falleció hace siete años en completa soledad. La sevillana se convirtió en todo un icono de la televisión y de la cultura popular de finales de los años 90 y principios de los 2000, llegando a ser estrella de programas como Crónicas Marcianas y el fallido reality El castillo de las mentes prodigiosas. Aunque seguía en el recuerdo de muchos y la frase «te voy a poner dos velas negras» sigue siendo muy utilizada, lo cierto es que hacía mucho tiempo que no se había vuelto a saber de ella, aunque se daba por hecho que tenía que ver con su edad avanzada.

La noticia de su fallecimiento llega con mucho retraso y lo hace gracias a una investigación del periodista Álex Álvarez, que es el que ha tenido acceso a la información. Que recordemos, su última aparición en un programa de televisión nacional fue en el año 2018 en Cámbiame, donde ya la pudimos ver muy envejecida, aunque no dudó en entrar al juego y lanzar sus habituales maldiciones. Ella pudo, suponemos, ver el programa, puesto que falleció meses después de aquello.

Así nació el fenómeno de la bruja Lola

Fue a finales de los años 90 cuando Lola Montero pasaba consulta en el Canal 47, una televisión que se podía ver en Andalucía con pocos recursos. A través de los conocidos números 906 (que tenían un enorme coste por minuto) recibían llamadas de personas con ganas de saber algo sobre su futuro, pero también las de muchos bromistas que no dudaban en tomarle el pelo en pleno directo.

Ella, que era de mecha fácil, cuando se daba cuenta de que era una broma, no dudaba en responder con maldiciones a la persona que estaba al otro lado del teléfono. En ese momento nacía la famosa frase de «te voy a poner dos velas negras», además de muchos insultos y desgracias que le deseaba en pleno directo.

Lo que era una cosa divertida de un canal local y que apenas tenía audiencia en Andalucía, llegó en forma de vídeo a Jorge Salvador (socio de Pablo Motos), que en aquel entonces trabajaba en Crónicas Marcianas. Fue su hermano, que vivía entonces en Jerez, el que le avisó de su existencia y removió el mundo entero para grabar una cinta VHS de varias horas para mandársela por correo postal.

El propio Salvador ha reconocido alguna vez que tuvo que ver varias horas de aquella grabación hasta llegar a una de sus maldiciones, pero aquello era oro puro. Una vez que se emitió por primera vez uno de sus vídeos, la bruja Lola se convirtió en una estrella.

Carlos Latre comenzó a realizar imitaciones de ella y desde el programa de Telecinco se seguían sus pasos día a día grabando sus programas de videncia, hasta que, por fin, acudió como invitada. La sevillana se convirtió en colaboradora habitual y era preguntada por el futuro de los invitados y famosos de nuestro país que estaban de actualidad, lanzando sus maldiciones a multitud de ellos durante las madrugadas de Telecinco.

Además de comenzar a facturar por la televisión y sus consultas privadas, llegó a publicar hasta un libro, titulado Lola Montero: Memorias de una pitonisa.

El triste final de la bruja Lola

Aunque el suyo no era el caso de otros frikis de la televisión como Pozi, El Risitas o Carmen de Mairena, lo cierto es que su fama se apagó con el final de la moda de este tipo de personajes tan peculiares en televisión. En el año 2017 llegó el golpe que cambió su vida, cuando se produjo la muerte de su marido, algo que le provocó una gran depresión y le hizo caer en la ruina absoluta.

Tal y como ha desvelado Álex Álvarez en El tiempo justo, la información sobre Lola Montero le ha llegado por otra noticia que hace más triste su final. «Sus restos mortales pueden ser desenterrados porque la familia no está pagando las tasas del cementerio», por lo que ahora mismo está en el aire que pueda ser llevada a una fosa común.

Según el periodista, la vidente «tenía mucho oro y un piso maravilloso en una zona preciosa de Sevilla», pero caer en esa depresión que hemos mencionado le hizo perderlo «todo».