Mónica García dice que es «xenófobo» identificar «inmigración y enfermedad» tras aparecer casos de tuberculosis y sarna

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha cargado este domingo contra la asociación entre «migración y enfermedad» para defenderse de las críticas por la gestión de la crisis migratoria tras la invasión del pasado 30 de julio. García se ha desplazado por primera vez a la ciudad autónoma, quince días después de la entrada masiva de 80.000 ilegales en Ceuta.

La ministra ha negado además que exista un «colapso sanitario», del que alertan los propios profesionales, que se han mostrado muy críticos a lo largo de estas semanas por la falta de recursos y la situación desbordada de los hospitales. Advierten de varios casos de enfermedades infecciosas y la posibilidad de que aparezcan nuevos brotes.

García ha reconocido que se ha detectado un caso de tuberculosis, aunque ha rechazado profundizar en el asunto. De seguido, ha insistido en que «asociar migración con enfermedad es injusto y xenófobo». «Los migrantes no traen enfermedades, pueden enfermar ahora por condiciones de insalubridad», ha aseverado.

«Asociar migración con enfermedad es xenófobo, asociar migración con delincuencia es xenófobo. No es verdad, igual que identificarlo con delincuencia o con agresiones», ha enfatizado García, pese a que las violaciones se han disparado desde la invasión. La Guardia Civil ha confirmado quince agresiones sexuales a niñas y mujeres por parte de los inmigrantes ilegales que accedieron a Ceuta.

Niega el «colapso sanitario»

En una comparecencia ante los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Mónica García ha negado que la ciudad viva un «colapso sanitario», si bien ha reconocido que hay áreas «especialmente tensionadas» como en urgencia o plantas de medicina internas y quirúrgicas, a la vez que ha cifrado en 5.800 los inmigrantes que se han atendido en los últimos 15 días.

Igualmente, ha señalado que «hay un riesgo epidemiológico moderado para los inmigrantes y bajo para los ceutíes».

La ministra ha reconocido que los inmigrantes «pueden tener un mayor acceso a determinadas enfermedades infecciosas que hasta ahora han estado contenidas» y ha pedido al Gobierno de Ceuta que ceda más espacios en la ciudad para atenderlos.

(En ampliación)