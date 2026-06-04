WOW Madrid 2026: cuándo es, horarios, dónde ver, quién pelea y todo lo que debes saber

Regresa a Madrid el evento más importante de deportes de contacto del panorama nacional. WOW FC, promotora de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo, aterriza en la capital con una cartelera para la historia en su edición número 31. El Madrid Arena será testigo este sábado 6 de junio de una velada donde reviviremos una de las peleas más espectaculares de la historia del deporte en España. Ibragimov y el actual campeón del peso ligero, Brian Hooi, se vuelven a ver las caras en una revancha que promete violencia. La cartelera cuenta también con un invitado especial que llega desde la UFC. Muhammad Mokaev, quien fue contendiente al título del peso mosca de la UFC y sigue imbatido en su récord, será parte de la pelea coestelar.

¿Qué es WOW FC?

The Way of the Warrior FC (WOW FC) es una promotora de MMA (Mixed Martial Arts), que realiza eventos numerados a lo largo de España y ha comenzado con su expansión a nivel internacional. Este evento consigue reunir en torno a una jaula a más de 14 mil personas en directo. Esas miles de personas fueron las que disfrutaron del WOW 29, en el nuevo Roig Arena en Valencia. Recinto donde se celebran otros espectáculos de renombre y donde juega el Valencia Basket.

La promotora cuenta con nombres importantes en su accionariado, como el de Ilia Topuria y Cristiano Ronaldo. Aunque los encargados de crear la marca fueron Santiago Corral, David Balarezo y Arturo Guillén. La promotora cuenta con un convenio de la UFC, que permite dar gran visibilidad al evento y sobre todo a los peleadores que ven en WOW FC un camino para llegar a la UFC.

¿Cuándo es WOW 31?: fechas y horarios

La velada de WOW 31 tendrá lugar el sábado 6 de junio en el Madrid Arena. La parada de metro más cercana al recinto es Lago en la línea de metro 10. Los horarios varían en función del tiempo de duración de las peleas, pero los horarios aproximados son:

Puertas abiertas del recinto : 17:30.

: 17:30. Comienzo de la velada : 19:00.

: 19:00. Cartelera estelar: 21:15.

¿Dónde ver el WOW 31?

Existen dos vías para no perderte este apasionante evento a través de internet.

Movistar+ Deportes, en el canal Vamos, ofrece la cartelera estelar sin coste adicional. En caso de querer ver las peleas preliminares, el canal ofrece un servicio de pago adicional. La otra vía existente es a través del Fight Pass de UFC. Funciona a través de una suscripción mensual de 9,99 euros que permite disfrutar de toda la velada.

¿Quién pelea en WOW 31 Madrid?

Combate profesionales

Brian Hooi (23-12) – Umakhan Ibragimov (10-2). Revancha por el título del peso ligero.

(23-12) – (10-2). Revancha por el título del peso ligero. Muhammad Mokavev (16-0) – Jorge Calvo (20-7). Recibimos al mejor peleador del mundo fuera de la UFC.

(16-0) – (20-7). Recibimos al mejor peleador del mundo fuera de la UFC. Antonio Fofirca (4-0) – Ioan Harris (6-3). Vuelta de Fofirca, gran prospecto español.

(4-0) – (6-3). Vuelta de Fofirca, gran prospecto español. Roberto Ionescu (3-1-1) – Jonathan García (4-2). Jonathan busca sumar una pelea que le dé la posibilidad de disputar el título del peso pluma.

(3-1-1) – (4-2). Jonathan busca sumar una pelea que le dé la posibilidad de disputar el título del peso pluma. Juan El Chapo Izquierdo (6-3) – Levi Batchelor (4-1). Vuelve un viejo conocido de la compañía, El Chapo.

(6-3) – (4-1). Vuelve un viejo conocido de la compañía, El Chapo. Diego Esteche (debuta en profesional) – Carlos Herique Silva (1-0). Debut de uno de los mejores prospectos españoles.

(debuta en profesional) – (1-0). Debut de uno de los mejores prospectos españoles. Paula Sanchez (1-1) – Gabriella Carbone (0-2). Paula busca su segunda victoria en WOW FC.

Combates amateur

Merche García (debuta en senior) – Luvi Gutiérrez (debuta en MMA): Aparición en WOW de Merche, la prospecto femenina más grande de España.

(debuta en senior) – (debuta en MMA): Aparición en WOW de Merche, la prospecto femenina más grande de España. Los encargados de abrir la velada serán tres de las finales de los campeonatos de España de MMA. Las rondas preliminares del torneo se disputarán el viernes 5 de junio en el Madrid Arena.

Entradas para WOW 31 Madrid: cuánto cuestan y cómo comprarlas

Las entradas para el WOW 31 estarán disponibles en entradas.com. Las entradas oscilan entre los 18,50 euros en grada y los 367,50 euros en las sillas VIP. Para los campeonatos de España amateur, los aficionados podrán comprar entradas en la misma web por un precio de 21 euros y disfrutar de nuestros prospectos.

Comienza la cuenta atrás para una velada que promete ser histórica. Con protagonistas con un gran bagaje en el mundo de las MMA y jóvenes con un futuro que huele a UFC.