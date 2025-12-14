Brian Hooi vence el día que WOW rompe barreras de la mano de Topuria: «Somos la mejor promotora de Europa»

Brian Hooi brilló la noche que WOW confirmó su despegue total. «Con los pies en el suelo y la mente en las estrellas», como dice Topuria. El de este sábado fue un broche de oro a un año en el que la promotora de El Matador no ha dejado de crecer. Los más de ocho mil espectadores del Madrid Arena -las entradas se agotaron- fueron testigos de la mejor pelea de siempre en WOW -se la llevó Hooi ante Ibragimov- y del paso adelante que da la compañía, coincidente en tiempo y forma con la llegada de Cristiano Ronaldo a su accionariado.

La velada fue retransmitida en España por Movistar y seguida en todo el mundo por el canal de YouTube del mencionado Cristiano Ronaldo, quien tiene más de 77 millones de suscriptores. «Yo estoy en el mundo de las MMA desde los 15 años y no he visto una pelea igual nunca en directo. Vaya par de guerreros -Hooi e Ibragimov- para quitarse el sombrero. Ya somos la mejor promotora de Europa, que me digan lo contrario sino…», explicó Topuria una vez acabada la velada.

Ambos peleadores se llevaron el bono a batalla de la noche, mientras que el correspondiente al K.O. de la velada fue para Theo Bashford que tumbó a Villamur con una high kick estelar. Las buenas noticias nacionales continuaron con Antonio Fofirca, que mantiene su invicto al derrota y se torcieron con Isabel Calvo, que volvió a pelear nueve meses después de su debut y se marchó con derrota. Brett Johns se retiró tras ceder el cinturón en su primera defensa ante Nikolay Grozdev.

“Estoy intentemos cerrar algunos problemas personales, una vez esté todo cerrado ya hablaré de mi carrera profesional», aseguró Topuria sobre su estado actual después de anunciar que no peleará en el primer trimestre de 2025 por problemas personales. Por último, el propio Topuria analizó el impacto de la llegada de Cristiano a WOW. «Que se haya involucrado ha sido algo clave. Que esté tan enamorado de este deporte es algo increíble. Hemos mantenido una conversación constante con él. 2026 depara cosas muy grandes para WOW, esperamos explorar más territorios nacionales y el internacional», aseguró.