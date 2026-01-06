Cuándo se juega el Barcelona – Athletic Club: horario de la semifinal de la Supercopa de España y dónde ver por TV gratis en directo

La Supercopa de España 2026 arranca con un apasionante Barcelona – Athletic Club de semifinales. Estos dos clubes históricos de nuestro país tienen 90 minutos para intentar llevarse la victoria y así meterse en la gran final de este torneo que se juega en Arabia Saudí y que se disputará el próximo domingo. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque.

Horario del Barcelona – Athletic Club: cuándo es la semifinal de la Supercopa de España

El Barcelona y el Athletic Club han viajado a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España y ambos equipos se enfrentarán en las semifinales del torneo en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. Ambos conjuntos afrontan este choque sin margen de error, ya que se trata de una eliminatoria a partido único en la que el ganador sacará el billete para la gran final que se disputará el próximo domingo. Hay que recordar que si los de Hansi Flick y los de Ernesto Valverde empatan en los 90 minutos reglamentarios no habrá prórroga y se pasará directamente a la tanda de penaltis.

A qué hora es el partido de la Supercopa de España Barcelona – Athletic Club

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este apasionante Barcelona – Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España 2026 para este miércoles 7 de enero. El organismo que controla el deporte rey en nuestro país ha fijado el choque entre culés y vascos en el horario de las 20:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones en Arabia Saudí para que el balón pueda rodar de manera puntual en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Dónde y cómo ver gratis el Barcelona vs Athletic Club en directo por TV online y en vivo

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos a la RFEF para emitir en exclusiva en nuestro país los tres partidos que se juegan en este torneo. Este Barcelona – Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España 2026 se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Plus. Hay que recordar que este canal está incluido en el paquete básico de esta plataforma de pago, por lo que para ver lo que ocurra en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah habrá que tener contratado este operador, lo que significa que no se podrá ver gratis por TV.

Los aficionados del combinado azulgrana, del rojiblanco y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Athletic Club correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España 2026 mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que recordar que pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella mediante un ordenador de forma cómoda.

Además, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información previa sobre todo lo que rodee a este apasionante encuentro de semifinales de la Supercopa de España. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Athletic Club desde una hora y media antes del arranque del encuentro. Cuando se escuche el pitido en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Arabia Saudí.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Athletic Club

Por otro lado, todos aquellos hinchas de ambos conjuntos que no puedan ver el Barcelona – Athletic Club de semifinales de la Supercopa de España 2026 en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online deben saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con la Ciudad Deportiva Rey Abdullah para contar el minuto a minuto de lo que ocurra sobre el terreno de juego.

Quién es el árbitro del partido Barcelona – Athletic Club

La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, ubicada en la ciudad de Yeda de Arabia Saudí, será el escenario donde se celebrará este apasionante Barcelona – Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España. Este estadio se inauguró en 2014 y tiene capacidad para acoger a más de 62.300 aficionados, por lo que se espera que haya un buen ambiente. Este escenario ya ha sido sede de este torneo en los últimos años, aunque allí, en 2019, también se jugó una Supercopa de Italia en la que la Juventus salió campeona.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Isidro Díaz de Mera Escuderos para que imparta justicia en el Barcelona – Athletic Club de las semifinales de la Supercopa de España 2026. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que será el responsable de analizar todas las acciones polémicas que se produzcan sobre el terreno de juego de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a revisar la jugada al monitor que estará situado entre los dos banquillos.