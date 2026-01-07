Barcelona – Athletic Club, en directo | Sigue en directo y en vivo online gratis el minuto a minuto de la semifinal de la Supercopa de España

El Barcelona y el Athletic Club están preparados para ofrecer a todos los aficionados un auténtico partidazo que se juega en Arabia Saudí y que es de las semifinales de la Supercopa de España. Estos dos clubes históricos de nuestro país suelen protagonizar choques cargados de goles y polémica, por lo que todos están deseando ver un duelo de altos vuelos en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este Barcelona – Athletic Club.

Barcelona – Athletic Club, en directo

Así será la Supercopa de España

La Supercopa de España 2026 se volverá a disputar en Arabia Saudí. Son cuatro equipos los que la jugarán y todo se abrirá hoy miércoles 7 de enero con un apasionante Barcelona – Athletic Club. Será el jueves 8 cuando se celebre otro de los apasionantes encuentros de esta ronda con un derbi capitalino entre el Atlético y el Real Madrid, que también se jugará en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. La gran final será el próximo domingo y todos están a la espera de saber si habrá un Clásico o se producirá otro partidazo, ya que pase quien pase el espectáculo estará asegurado en Yeda.

La Copa del Rey

Hoy miércoles 7 de enero se ha celebrado el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey y los cuatro participantes en la Supercopa de España sabían que se enfrentarían a equipos de segunda división. Por ejemplo, el Barcelona tendrán que viajar a Santander para enfrentarse al Racing en El Sardinero y el Atlético de Madrid hará lo propio a Coruña para verse las caras con el Deportivo. Al Athletic Club le ha tocado la Cultural y Deportiva Leonesa, mientras que el Carlos Belmonte será testigo de un frenético Albacete – Real Madrid, choque en el que el camino de Jesús Vallejo se vuelve a interponer en el camino del cuadro de Concha Espina.

Partidazo en Arabia Saudí

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Athletic Club que corresponde a las semifinales de la Supercopa de España y que se disputará en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah. Estos dos equipos están listos ya para ofrecer lo que será, sin duda, un auténtico partidazo en el que, como viene siendo habitual cuando se enfrentan, habrá de todo con goles y polémicas.