El Barcelona estrenará su novedosa cuarta equipación en la semifinal de la Supercopa de España

El Barcelona estrenará este miércoles en Yeda su novedosa cuarta equipación contra el Athletic en la primera semifinal de la Supercopa de España. Una camiseta que está inspirada en una de las goleadas que el conjunto culé le endosó al Real Madrid en un Clásico disputado en el Santiago Bernabéu. Con esa nueva equipación, los de Hansi Flick quieren alcanzar la primera final del curso y la primera de este 2026.

Los de Hansi Flick estrenan este miércoles nueva camiseta. El Barcelona usará su cuarta equipación contra el Athletic en la semifinal de la Supercopa de España. Una elástica azulgrana, muy parecida a la primera, pero con diferentes toques con franjas verticales que la hacen totalmente diferente.

Veremos si esta camiseta del Barcelona le da suerte o no en Yeda al equipo culé en una batalla ante el Athletic que vale una final para la Supercopa de España. El primer título de la temporada está en juego y el cuadro azulgrana quiere repetir trofeo como el año pasado.

Nuestro vestidor ya está listo con la cuarta equipación ✅ pic.twitter.com/UBy154uUT2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 7, 2026

El Barcelona presentó el pasado 19 de noviembre su cuarta equipación acordándose del eterno rival, el Real Madrid. Esta cuarta camiseta, con el lema de la campaña «fútbol es arte» está inspirada según la entidad blaugrana en el 0-3 que le endosó el Barça al Madrid en el Clásico disputado en el Santiago Bernabéu en el año 2005 y en el que el público madridista se levantó para aplaudir a Ronaldinho.

«El FC Barcelona tendrá esta temporada una cuarta equipación que apela a la historia y al arte. El Club presenta una nueva indumentaria oficial reivindicando una de las obras maestras más memorables del imaginario culé contemporáneo: el 0-3 en el Bernabéu del 19 de noviembre de 2005», informó el Barcelona sobre esta nueva camiseta.

Una nueva equipación acordándose del Real Madrid que fue presentada el pasado 19 de noviembre porque fue en un día como este cuando Ronaldinho logró que el público del Bernabéu se levantase para aplaudir su gran actuación en el Clásico