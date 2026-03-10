Resultado Newcastle – Barcelona | Resumen, goles y cómo ha quedado el partido de Champions League
Sigue en directo el minuto a minuto de este partido ida de octavos de final de Champions League entre Newcastle y Barcelona con las ocasiones, goles y resultado
A qué hora es el Newcastle – Barcelona y dónde ver el partido de octavos de final de la Champions League hoy en vivo
Newcastle y Barcelona se ven de nuevo las caras en esta edición de la Champions League, aunque en esta ocasión con un cara y cruz. Urracas y culés se miden estos octavos de final del máximo torneo continental por un lugar entre los ocho mejores de Europa. La ida, en territorio inglés, marcará el camino y qué dificultad definen para la vuelta en el Camp Nou ambos equipos. Sigue en directo el minuto a minuto de este partido ida de octavos de final de Champions League entre Newcastle y Barcelona con las ocasiones, goles y resultado.
Newcastle – Barcelona, en directo
A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona
La UEFA ha fijado este Newcastle – Barcelona para el martes 10 de marzo. El organismo presidido por Aleksander Čeferin ha establecido el inicio del partido a las 21:00 horas (20:00 en las Islas Canarias). El choque arrancará en St James’ Park, donde se espera un gran ambiente en las gradas.
Dónde ver el Newcastle – Barcelona por TV y online
En España, los derechos televisivos de la Champions League pertenecen a Movistar+. Por ello, este Newcastle – Barcelona podrá verse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones 1, incluido dentro de su oferta de pago.
Min 96
¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA!
¡Transforma el penalti Lamine Yamal! Engaña a Ramsdale y pone el 1-1 en el marcador. Salvavidas para el Barça.
Min 95
¡Penalti para el Barcelona!
Ya se había cumplido el tiempo añadido pero la posesión del Barça acabó con una pelota para Olmo en el área, quiebra y recibe el golpe. Penalti claro.
Min 91
Cambio en el Newcastle
Entra Willock por Barnes en el Newcastle.
Min 90
Se añaden cuatro minutos
Nos iremos hasta el 94.
Min 89
Doble cambio del Barça
Tras el gol, Flick mete en el campo a Xavi Espart y Ferran Torres. Salen Araujo y Fermín.
Min 86
¡GOOOOOOOL DEL NEWCASTLE!
¡Se pone por delante el Newcastle! Otra jugada más de los locales, otra penetración por la derecha y el centro de Murphy es perfecto hacia el segundo palo donde aparece Harvey Barnes para disparar completamente solo.
Min 85
¡La tuvo Araujo!
Contra rápida del Barcelona, pelota de Fermín para Rashford y es éste el que pone el centro para Araujo que entraba al segundo palo. Logró tocar la pelota pero sin peligro su disparo.
Min 79
Sufre el Barça
Encima el Newcastle al Barça. Están apretando más que nunca y tienen a los culés en su área. Los cambios han sentado mejor a uno que a otro.
Min 74
¡Gol anulado al Newcastle!
Lo hizo todo bien el Newcastle. Fue Joelinton el que disparó directo al poste, tras superar a Joan García, y Murphy el que la empujaba a gol, ya en fuera de juego.
Min 72
Ojo que no puede seguir Bernal
Se va al suelo el canterano. No sabemos si es molestias, lesión o mero cansancio. Se prepara Casadó.
Min 70
Doble cambio en el Barça
Ahora los cambios son de Flick. Entran Olmo y Rashford y salen del campo Lewandowski y Pedri.
Min 68
Triple cambio en el Newcastle
Se van Trippier, Elanga y Osula y entran Livramento, Murphy y Gordon por el Newcastle.
Min 66
¡La tiene Lewandowski!
Buenísima ocasión la del Barça ahora. Pelota larga para Raphinha al desmarque, controla y consigue poner un centro medido al área para Lewandowski, que remata forzado y no logra el gol por centímetros.
Min 63
Lo pasa mal el Barça…
Lo pasa mal el Barça con cada acometida del Newcastle. El físico de los ingleses es superior, es algo obvio viendo el partido. Elanga cada vez que coge la moto la lía por la derecha, aunque le está faltando claridad en los últimos metros.
Min 59
La ha tenido el Newcastle
Otra ocasión para el Newcastle. Esta vez fue Elanga el que mostró su poderío físico, yéndose con solvencia de Gerard Martín en velocidad. Cuando era el turno de central y colgar la pelota le leyó perfecto la jugada Joan García que salió y tapó.
Min 56
¡La tiene Osula!
Rápido Cubarsí para molestar lo justo a Osula, que pisaba área con la pelota tras otro buen desmarque. La zaga culé está trabajando mucho hoy.
Min 52
No ha salido tan fiero el Newcastle
No hay un equipo que controle la pelota en este segundo tiempo, está parejo el control. Lo que sí sorprende es que el Newcastle ha salido con una marcha menos, al menos menos duro que en el primer tiempo.
Min 48
Calientan en el Barça
Hay varios jugadores del Barça calentando en la banda. Rashford es uno de ellos y no sería ninguna sorpresa verle entrando por Raphinha, muy espeso y fallón hoy.
Min 46
¡Comienza la segunda parte!
Arrancan los segundos 45 minutos en el St. James Park. Sin cambios en ambos equipos por el momento.
Mucho que mejorar el Barça
Muy fallón y falto de personalidad el Barça en estos primeros 45 minutos, sobrepasado por la intensidad de un Newcastle que fue con todo. Lo mejor hasta el momento para los intereses culés, el resultado, 0-0.
¡Descanso en el St. James Park (0-0)!
Primeros 45 minutos consumidos entre el Newcastle y el Barcelona. Fue a los puntos mejor el cuadro inglés, más intenso y presente en el área de Joan García, aunque no tuvo premio. Le costó adaptarse al equipo de Flick a la intensidad que propuso el cuadro local ante su afición. Quedan otros 45 minutos para ver algo diferente, el Barça necesita más para sacar algo de aquí.
Min 45
Se añaden uno de descuento
Nos iremos hasta el 46 en este primer tiempo. Hay córner para el Newcastle.
Min 44
Rozamos el descanso y 0-0
Está el partido muy abierto en estos compases finales del primer tiempo. No hay un dominador claro. Sigue el 0-0.
Min 41
Le han perdona la amarilla a Lamine
Es uno de los apercibidos Lamine e hizo una falta ahora clara de amarilla, empujando a un rival sin opción a balón. Se la perdonó el colegiado…
Min 39
¡Roza el gol el Newcastle!
Buen centro de Elanga, justo donde no llega defensa ni portero, pero tampoco llegó Osula. Por poco.
Min 37
¡No puede continuar Trippier!
Se había quedado anclado en el césped Trippier y está lesionado. Parece que no puede continuar.
Min 35
¡Fermín!
¡La ha tenido el Barça! La más clara del partido para los culés. Se queda anclado Trippier y pierde la pelota y Raphinha entrega rápido para Fermín en la frontal, que le pega con fuerza pero tapa el portero.
Min 32
Está creciendo el Barça
Poco a poco está creciendo el Barça, a medida que la gasolina del Newcastle es menos efectiva. Pedri toma galones, pero no se lo están poniendo fácil.
Min 27
¡Otra de Osula!
Saca otro buen centro el Newcastle que encuentra a un muy activo Osula, que logra cabecear pero su disparo se va alto.
Min 23
¡Lamine hace de las suyas!
Jugada personal de Lamine, que recibe tras un buen pase de Cubarsí, encara a un par de jugadores y logra sacar el disparo potente. Despeja el portero. Córner.
Min 21
Casi se mete en propia el Newcastle
Pelota al área que se envenena y ante la que mete el pie Dan Burn, despejando a córner… de milagro. Rozó el poste de su propio portero.
Min 20
¡Alto Araujo!
Pelota parada para el Barça que aprovecha Araujo. Contacta con la pelota, dispara, pero la pelota se le va altísima.
Min 16
¡Paradón de Joan García!
Era fuera de juego, pero menuda mano se sacó Joan García, que demuestra estar activo. Le tapó bien a Osula, que pegó con derecha.
Min 15
¡Peligro para Newcastle!
Otra pelota al espacio y a correr para el Newcastle. No se lo piensan los ingleses. Lo está pasando mal el Barça en cada carrera.
Min 14
Le cuesta un mundo al Barça
Le cuesta tener la pelota al Barça, la intensidad del Newcastle ha descolocado por completo al equipo.
Min 10
¡Otra de Newcastle!
Jugada ensayada del Newcastle. Pelota directa al espacio para Elanga que le pega de primeras en el aire. La para en dos tiempos Joan García.
Min 6
¡Osula!
Otra que tiene el Newcastle que está mordiendo como nunca. Fue al espacio Osula tras un error de Araujo que se pasó de rosca. El delantero se encontró con Cubarsí, que le ganó el duelo. Córner.
Min 4
¡La tiene el Newcastle!
Sale mordiendo el Newcastle, que va a por todas en cada balón. Roba, lanzan el ataque y prueban con el primer disparo. Repele la zaga culé.
Min 1
¡Comienza el partido!
¡Arranca el partido! Primera pelota para el Barcelona.
¡Recordamos alineaciones!
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Araujo, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha y Lewandowski.
El Barça se encomienda en Lewandowski
Lewandowski regresa a la titularidad en esta noche de Champions League. Es el jugador, de largo, con más experiencia en estas noches de la plantilla. El único que posee este título.
Calientan los jugadores
Están calentando sobre el césped ambos equipos. Últimos ejercicios antes de que arranque el partido.
Quién arbitra el Newcastle – Barcelona
La UEFA ha designado al árbitro italiano Marco Guida para que imparta justicia en este Newcastle – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League. Su compatriota Daniele Chiffi estará a los mandos del VAR.
En qué estadio se juega el Newcastle – Barcelona
El estadio St. James Park, ubicado en Nordeste de Inglaterra, será el escenario donde se jugará este emocionante Newcastle – Barcelona que corresponde a la ida de los octavos de final de la Champions League.
Cómo puedo ver gratis el Newcastle vs Barcelona y en qué canal de TV
El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición continental y del resto de torneos de la UEFA fue Movistar+. Esto significa que el Newcastle – Barcelona de la ida de los octavos de final de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones 1.
A qué hora se juega el Newcastle – Barcelona de la Champions League
La UEFA ha programado este apasionante Newcastle – Barcelona correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League para este martes 10 de marzo. El organismo que preside Aleksander Ceferin ha fijado este choque entre los británicos y el club azulgrana en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
No juega Eric García
Sorprende Flick dejando a Eric García en el banquillo. Araujo y Cubarsí son los centrales hoy, con Cancelo y Gerard de laterales y Bernal de pivote.
¡Alineación del Newcastle!
Así sale el Newcastle esta noche: Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula y Barnes.
¡Alineación del Barcelona!
Esta es la alineación con la que sale el Barcelona: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Araújo, Gerard Martín; Bernal, Pedri, Fermín López; Yamal, Raphinha y Lewandowski.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto de Champions League, donde FC Barcelona y el Newcastle United vuelven a cruzar sus caminos esta temporada, aunque esta vez lo hacen en un escenario de máxima exigencia: la ida de los octavos de final. El conjunto azulgrana ya logró imponerse en Inglaterra durante la fase de liga y tratará de repetir resultado para encarar con ventaja el duelo de vuelta de la próxima semana.
¡Final en St. James Park (1-1)!
Salva los muebles el Barcelona sobre la bocina. Lamine Yamal transformó el penalti para el 1-1 ante un Newcastle que se mereció mucho más, superior hoy al Barça. El gol de los locales fue cosa de Barnes. Se decidirá todo en el Camp Nou, donde los culés esperan dar una imagen muy diferente a la mostrada hoy.