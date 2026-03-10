Griezmann tranquiliza al Atlético con su futuro: «La idea es llegar hasta el final»

Antoine Griezmann y su futuro en el Atlético están montados en una montaña rusa de la que pueden salir mareados. Su vínculo contractual con el club —hasta 2027— posee una cláusula por la que puede salir libre del club cuando lo estime oportuno. Lo que convierte la decisión de ir a Orlando en un asunto estrictamente personal. La MLS, que tanto seduce al futbolista, le pretende. Poder ganar un título con el Atlético le seduce.

Tanto que, tras la goleada en Champions contra el Tottenham, su continuidad en el Atlético parece más clara. «Estoy muy bien aquí y estoy disfrutando mucho. Lo que hago en el campo habla por mí solo. La idea es llegar hasta el final. Mi sueño y mi objetivo es conseguir algo grande», aseguró nada más finalizar el partido continental en el Metropolitano.

De esta manera, Griezmann no asegura que aguantará hasta junio en el conjunto rojiblanco, pero sí que tranquiliza –en parte– a la parroquia rojiblanca. El francés está en un estado de forma espectacular, presentándose como un hombre clave en este tramo del curso, donde los madrileños siguen aún vivos en Champions y clasificados para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril.

El runrún ante su precipitada marcha se había activado en los últimos días ante el interés del Orlando City de llevarle de forma inminente a la MLS. La posibilidad de dejar el club que lleva defendiendo desde 2014 –con la salvedad de las dos campañas que estuvo en el Barcelona– ha ido incrementándose con el paso de los días, hasta que ahora parece haberse desactivado. No afirma con rotundidad, pero se pronuncia acerca de su futuro más inmediato y habla de que su «idea» es seguir como mínimo «hasta el final».

De esta manera, parece que Griezmann aguantará hasta la final de Copa del Rey, como mínimo. Preguntado directamente en Movistar+ por si jugará en La Cartuja, ha dejado un mensaje claro: «Mi sueño y mi objetivo es conseguir algo grande». Por su parte, Simeone lo tiene claro. «Ojalá termine esta temporada así, que está siendo fantástica. Y lo necesitamos así como está», ha apuntado el argentino.