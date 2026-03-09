Así es Antoine Griezmann: cuántos años tiene, cuántos goles lleva, pareja, hijos y quién es su ídolo

Antoine Griezmann, gracias a su esfuerzo, dedicación, calidad y goles, se ha convertido en una auténtica leyenda del Atlético de Madrid. El francés recaló en el club colchonero en el verano del 2014 y, desde ese momento, ha sido uno de los hombres de confianza de Diego Pablo Simeone, con el que ha crecido tanto a nivel personal como futbolístico. Eso sí, en su larga estancia en el conjunto rojiblanco ha pasado por diferentes etapas, sobre todo después tomar la decisión de marcharse al FC Barcelona en 2021, un paso que aún no olvidan ciertos seguidores atléticos y que le costó al galo ‘sangre, sudor y lágrimas’ poder recuperar la confianza de los suyos tras su vuelta al Metropolitano dos campañas después.

Celebrar un gol con esta camiseta es un privilegio, hacerlo 200 veces es un sueño hecho realidad. Gracias Atléticos! ❤️🤍 pic.twitter.com/eHxxtgOwRG — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2025

Edad y cuánto mide Griezmann

‘El Principito’, de 1,76cm de estatura y 34 años de edad, anhela seguir haciendo historia con el Atlético de Madrid y, tras su clasificación a la final de la Copa del Rey, se ha puesto como principal objetivo conseguir el título en la final del próximo día 18 de abril, frente a la Real Sociedad, en ‘La Cartuja’ de Sevilla. Griezmann tenía una oferta sobre la mesa para marcharse ya al Orlando de la MLS, pero después de eliminar al Barça en el penúltimo escalón de la competición ha decidido cerrar la puerta al conjunto norteamericano para finalizar la campaña 2025-2026 con su actual equipo, con el que seguirá compitiendo para obtener el trofeo copero y llegar lo más lejos posible en la UEFA Champions League, donde se medirán al Tottenham en los octavos de la competición.

Quién es la esposa de Antoine Griezmann

La esposa de Antoine Griezmann es Erika Chopera, una joven vasca que nació en Vera de Bidasoa, Navarra, en el pasado año de 1990. Estudió Pedagogía y Psicología Infantil en la Universidad de San Sebastián, lugar donde precisamente conoció al jugador francés en 2011 cuando este militaba en los juveniles de la Real Sociedad. ¿Cómo se conocieron? Pues bien, la residencia universitaria de Erika se encontraba justo al lado del campo de entrenamiento del club y se cruzaron en varias ocasiones por aquel entonces. No obstante, desconocía que era futbolista, tal y como aseguró el propio Griezmann en su biografía. En la actualidad, Erika se dedica a la psicología infantil y, en todo momento, ha querido mantenerse fuera de los focos y con un perfil discreto en el mundo del fútbol. Ambos se casaron en el 2017 en Toledo, concretamente en el histórico Palacio de Galiana.

Cuántos hijos tiene Griezmann: ¿nacieron el mismo día?

Fruto de su relación con Erika, Antoine Griezmann tiene actualmente cuatro hijos: Mia, nacida en 2016; Amaro, del 2019; Alba, en 2021, y Shai, nacido recientemente durante este pasado 2025. «Ayer, 15 de junio, nació Shai Griezmann Choperena, la pieza que faltaba en nuestro puzzle», añadió el propio jugador en su perfil oficial de Instagram. No obstante, la mayor curiosidad es que sus tres primeras hijas nacieron el mismo día en diferentes años: el 8 de abril.

Quién es el ídolo de Griezmann

Tal y como ha explicado el propio Griezmann en más de una ocasión, el ídolo del francés es David Beckham, jugador que ha influido directamente en el propio Antoine tanto en la estética como en la identidad a lo largo de su carrera. «Juego con manga larga porque él lo hacía, es mi ídolo. Llevo el 7 por él. Tenía mucha clase dentro y fuera del campo. Eso es lo que me gustaba de él. Nadie tiene su pie derecho», añadió en una entrevista en 2016.

Cuántos goles lleva Griezmann con el Atlético

Según los datos ofrecidos por el portal Transfermarkt, Griezmann lleva un total de 210 goles con la camiseta del Atlético de Madrid: 142 en Liga, 39 en Champions, 21 en Copa del Rey, 6 en Europa League, uno en Supercopa de España y otro en la Fifa Club World Cup, consolidándose como el máximo goleador histórico del club rojiblanco, por delante de leyendas como Luis Aragonés. También ha participado en 95 asistencias en 483 choques oficiales.

Cuánto cobra Antoine Griezmann

Griezmann, actualmente, se coloca en el cuarto escalón de futbolistas que más cobran en el Atlético de Madrid, con 9.3 millones de euros, solo por detrás de Jan Oblak, que lidera la lista con un salario de 20,8 millones; y Ademola Lookmann y Julián Álvarez, ambos con 12.500 millones de euros. Cabe destacar que el francés se ha ido reduciendo su salario en las últimas temporadas para ayudar a su equipo para entrar en el límite salarial, una acción que habla muy bien del crack rojiblanco.