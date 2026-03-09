El Barcelona teme una nueva invasión del Camp Nou: detiene la venta de entradas contra el Newcastle

El Barcelona no quiere más invasiones en el Camp Nou en Champions League. El club ha anunciado que aplicará el Protocolo de Seguridad y Control de la Afición Rival con el objetivo de evitar la entrada masiva de aficionados ingleses en su estadio en la vuelta de los octavos de final de la máxima competición ante el Newcastle. Por este motivo, ha desvelado también que la venta de entradas para el duelo se detuvo el viernes 5 de marzo, cuando descubrieron varias anomalías.

El Barça ha señalado en un comunicado qué medidas tomará para evitar algo similar a lo que les sucedió en los cuartos de final de la Europa League en 2022, cuando cayeron en casa ante el Eintracht, dejando una estampa de lo más vergonzosa para el club. Más allá de jugar la segunda competición continental y caer eliminados, lo llamativo fue que en la grada del Camp Nou fue una marea blanca, con mayoría de afición proveniente de Fráncfort que desde Barcelona.

Ahora, aplicarán el protocolo que, precisamente, utilizaron esta temporada ante una nueva visita de los alemanes. Frente al Newcastle tomarán medidas para evitar que la entrada de aficionados visitantes supere los 3.000, cifra estipulada en función del aforo disponible para ese encuentro. La primera de ellas ha sido suspender hasta la mañana del martes la venta de entradas, pero hay más.

Entre las medidas que el club ha adoptado, figura también que no se permitirá a ningún aficionado portar simbología ni ropa del Newcastle en una zona que no esté delimitada para la afición visitante. Al ser un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (Comisión Antiviolencia), desde el club se ha decidido aplicar el protocolo habitual con los aficionados visitantes.

Además de las dos normas ya mencionadas, el Barcelona pondrá entradas nominales para el partido y pedirá identificación en los accesos, prohibirá que la afición contraria esté en zonas donde debería haber afición culé, aunque lo verdaderamente llamativo será que, como no se pondrán entradas a la venta en taquillas, bloquearán el acceso a la venta online de IPs y tarjetas bancarias del Reino Unido.

De esta manera, el Barcelona espera evitar que entren más aficionados visitantes de los que obliga UEFA. Desde el organismo europeo exigen que se destinen al equipo rival sea de un 5%. De esta manera, con el aforo actual del Camp Nou, de 45.000 espectadores, el conjunto azulgrana ha cedido al Newcastle un total de 2.215 entradas, que pasarán a ser 3.100 en caso de que les permitan activar la que en el club llaman Fase 1C, con la que podrían acceder al Camp Nou un total de 62.000 espectadores.

Comunicado del Barcelona

Para el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League que el FC Barcelona disputará con el Newcastle en el Spotify Camp Nou el miércoles 18 de marzo (18:45 horas), el Club, como en todos los partidos clasificados de alto riesgo, adoptará las medidas de seguridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los socios, socias y afición local y visitante. De este modo, implementará también medidas de control en la venta de entradas, especialmente en lo que respecta a la venta de localidades y la presencia en el Estadio de asistentes del equipo rival fuera del espacio destinado a su afición. La finalidad de las medidas implementadas es garantizar la máxima seguridad para todo el público asistente.

Por este motivo se hace un llamamiento a toda la afición del equipo rival, en este caso aficionados y aficionadas del Newcastle que no dispongan de entrada, para que eviten desplazarse hasta el Spotify Camp Nou, ya que no se dispondrá de puntos de venta de entradas. Únicamente podrá acceder al Estadio quien disponga de una entrada gestionada por su Club en la zona reservada para la afición visitante.

Hay que destacar que el Club detuvo desde el viernes la venta de entradas para este partido después de detectar la situación actual, con el objetivo de evitar que se puedan repetir episodios como los que se produjeron en el año 2022. Durante estos días se han acabado de ajustar el protocolo y las medidas necesarias y, una vez definidas, la venta de las localidades que aún queden disponibles se reactivará mañana a partir de las 11:00 horas.