Messi no se posicionará ni con Laporta ni con Font en las elecciones del Barcelona

A pesar de las últimas palabras de Xavi Hernández y Víctor Font involucrando a Leo Messi en las elecciones del Barcelona, el astro argentino tiene claro que no va a condicionar los comicios con sus palabras. El ex barcelonista tiene decidido, como ya dejó claro hace un tiempo, que no se posicionará ni con Joan Laporta ni con el propio Font. No va a participar en las elecciones.

La figura de Leo Messi ha sido muy utilizada durante estas elecciones. Y sigue dando mucho de qué hablar. Marc Ciria y Vilajoana ya la utilizaron durante su pre campaña. Y ahora Font también la está utilizando gracias a las incendiarias declaraciones de Xavi Hernández el pasado domingo.

La mala relación entre Joan Laporta y Leo Messi ha sido utilizada por sus enemigos para intentar tumbar al ex presidente culé. Pero el argentino tiene claro que no quiere participar en esto. Él sigue al margen por mucho que su nombre salga en todos los debates y declaraciones públicas.

Messi no quiere condicionar las elecciones

El entorno de Leo Messi ha dejado claro que el astro argentino no se va a posicionar del lado de ningún candidato, ni con Laporta ni con Font, y tampoco se va a expresar públicamente de aquí a las elecciones del próximo 15 de marzo en el Barcelona.

Leo Messi tiene claro que su postura con estas elecciones del Barcelona no va a cambiar a pesar de la incendiaria entrevista de Xavi Hernández contando que fue Laporta el que no quiso el regreso de Messi en 2023. El entorno del argentino tiene claro que, a pesar de ello, nada ha cambiado y por ello Messi no participará para no condicionar a Laporta o a Font. Ya lo dejó claro hace tiempo y sigue firme con su postura.