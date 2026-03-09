El entorno de Messi afirma que Xavi dice la verdad: «Va saliendo a la luz y lo que aún queda…»

Xavi Hernández ha estallado una bomba que ha sacudido los cimientos del FC Barcelona. A las puertas de las elecciones para elegir al nuevo presidente del club, el ex jugador y técnico culé utilizó el tiempo de campaña para atacar a Joan Laporta con uno de los temas más sensibles de su legislatura, como la salida de Leo Messi. Como defensor de Víctor Font, sus palabras dejaron muy tocada la imagen del máximo favorito a tomar el cargo de nuevo en el Camp Nou.

«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir», comentó en una entrevista Xavi.

A raíz de ello, el entorno más próximo de Messi confirmó que la versión del catalán era cierta y que ello había provocado un distanciamiento: «A mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena», añadió en La Vanguardia. A raíz de ello, el Barcelona terminó cerrándole la puerta para el regreso que tanto ansiaba el barcelonismo: «Desde el entorno de Messi lo que trasladan es que ya va saliendo la verdad, poco a poco, y aún queda. Messi da por buena la versión de Xavi. Por lo que trasladan desde su entorno, sí», explicó Sique Rodríguez, uno de los hombres que tiene más contacto con el círculo íntimo del argentino en La Cadena Ser.

Unas palabras que añaden más motivos de peso a la razón por la que Messi no tenga relación alguna con Laporta. En las elecciones decidió no posicionarse sobre ningún candidato, pero está claro que la opción de Font es lo que más le acercaría a volver al Barcelona una vez se retire como jugador profesional. Su última aparición fue hace unos meses cuando subió a sus redes sociales unas fotos de él dentro del Camp Nou. Una visita que no comunicó a la directiva como muestra de que no quiere saber nada de ellos, y cada vez salen a la luz más motivos para pensar que la reconciliación entre ambos se antoja imposible después de los sucesos que ocurrieron detrás de los focos.