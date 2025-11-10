Messi vuelve al Camp Nou con dardo a Laporta: «Ojalá volver para despedirme como nunca pude hacerlo»

Leo Messi ha despertado la nostalgia en el barcelonismo este lunes con su regreso al Camp Nou. El astro argentino ha subido varias imágenes a sus redes sociales donde se le puede ver sobre el césped del nuevo estadio, todavía en obras. Además, el ex azulgrana ha dejado un mensaje muy claro en el que tira un dardo a Joan Laporta por no dejarle en su momento despedirse de la afición como él hubiese deseado.

«Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…», escribió Leo Messi en sus redes sociales acompañado de varias imágenes suyas sobre el césped del Camp Nou.

Un mensaje con un claro dardo directo hacia Joan Laporta. Y es que bajo su mandato, Leo Messi no pudo despedirse como jugador de la afición blaugrana en el Camp Nou. Y varios años después se lo recuerda el astro argentino al presidente.

Un regreso al Camp Nou que la afición culé espera que se haga realidad. De momento ha sido testimonial. Y es que se habla mucho de una posible presencia de Leo Messi en las próximas elecciones en el Barcelona apoyando a alguno de los opositores que buscan la presidencia compitiendo contra Joan Laporta.

La imagen de Leo Messi de nuevo pisando el césped del Camp Nou ha revolucionado las redes y al barcelonismo. Pero sobre todo su mensaje deja una incógnita muy grande. ¿Quiere regresar Messi al Barcelona para retirarse como jugador después de haber renovado con Inter Miami hasta 2028? ¿O quiere volver al club con otro cargo diferente una vez cuelgue las botas? Son misterio aún por resolver que el argentino ha dejado en el aire.