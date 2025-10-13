Laporta se sincera sobre su relación con Messi: «Se estropeó cuando no renovamos su contrato»

Joan Laporta se ha sincerado en las últimas horas sobre su relación con Leo Messi. La relación entre ambos se empeoró cuando el presidente blaugrana no le renovó como jugador del Barcelona, pero ahora quiere retomar el cariño que se tuvieron y desea hacerle al astro argentino el homenaje que se merece en Can Barça.

«Me gusta ser presidente del Barça. Me gusta lo que hago. Hay mucha gente que puede ser presidente del Barça y que podrían hacerlo bien. Yo quiero mucho al Barça y cuando ha habido momentos difíciles me he sentido llamado a intentar salvar la situación», comenzó declarando el presidente culé en un programa de televisión en Cataluña.

«Un presidente del Barça tiene que ser responsable, tiene que decir la verdad porque el Barça solo tiene una palabra. No puedes creer a nadie, pero a ti te tiene que creer. Y para eso tienes que cumplir con lo que dices. Y por encima de todo tienes que querer al Barça y a la gente. Tiene que poner por delante los intereses del Barça y de los demás a los suyos», añadió Joan Laporta.

«Tienes que ser comprensivo en muchas cosas. El Barça es muy inclusivo, acepta todas las formas de pensamiento, las ideologías. El Barça es más que un club porque representa Cataluña y al mismo tiempo es un club global. Esta es la grandeza del Barça, que admite a todo el mundo. Tengo que cuidar los arrebatos porque soy apasionado. Cuando me enfado soy como una botella de cava. Exploto, pero me dura muy poco, no soy rencoroso. No se puede vivir con rencor», completó el presidente culé en el programa ‘Bestial’ de 3Cat.

Laporta sobre Messi

«Dios es Cruyff. Con Messi hemos tenido muy buena relación, cuando no renovamos el contrato se estropeó y después más o menos la hemos recuperado un poco. Lo que esperamos es que se le pueda hacer el gran homenaje que se merece», señaló Joan Laporta sobre el Leo Messi.

«Creo en Dios, me ayuda creer, pero no soy practicante. Me gusta creer, es como la conciencia. El cielo es el lugar donde cada cinco minutos el Barça le mete un gol al Madrid, como decía aquel obispo. Si Dios existe, es del Barça», añadió el presidente blaugrana.

Joan Laporta también habló sobre Hansi Flick: «Es Gladiator, se parece a Russel Crowe. Es un gran descubrimiento, es un gran entrenador y un tío muy tratable, tiene mucho sentimiento, es alemán pero tiene sensibilidad con los jugadores y todo el mundo. Es muy exigente, no le puedes cambiar los planes, pero a la vez tiene mucha sensibilidad. Estoy muy a gusto con él».

Por último, el presidente del Barcelona dejó varias perlas en un test de lo más atrevido: «Ni inteligente ni sexy, soy listo y resultón. La caña la tiraba siempre. No sé si soy buena pareja, soy buena pareja de parejas no estables. Más egoísta o más mentiroso. No soy mentiroso, no me gusta la mentira. Por decir la verdad, me las cargo muchas veces. No soy egoísta, aunque todos tenemos un punto, un egoísmo de defender lo que tienes. Lo tiene que decir la gente. Me siento muy querido, pero también he querido mucho. Quiero con mucha pasión, soy muy auténtico cuando amo. No hace falta que responda, sexo. Sexo es salud».