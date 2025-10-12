Mbappé sobre Messi: «Nunca pensé que jugaría con él porque mi sueño era el Madrid y no el Barcelona»

El ídolo de Kylian Mbappé desde pequeño siempre fue Cristiano Ronaldo, pero nunca pudo jugar junto a él en el mismo equipo, en cambio, sí lo hizo con Leo Messi. La estrella francesa coincidió en el PSG durante dos años con el astro argentino y lo valora como una experiencia que le hace hoy ser un mejor jugador. Nunca imaginó Mbappé tener esa oportunidad de jugar con Messi. Estaba en el Barcelona cuando él era niño y su sueño siempre fue el Madrid. El destino los juntó en París.

«Es una persona que me sorprendió mucho porque es muy normal dentro de un vestuario. Te dan una etiqueta cuando eres famosa. Tiene respeto para todo el mundo y es un jugador único. Tienes que estar cerca de él y ver todo lo que hace. Me ayudó muchísimo como jugador estar cerca de él. Tiene cosas de su juego para aprender y analizar. Fue una suerte jugar con Leo Messi», señaló Kylian Mbappé sobre el astro argentino.

«No pensaba que iba a jugar con Messi porque mi sueño era jugar en el Madrid y no pensaba ir nunca al Barcelona. Pensaba que se iba a quedar allí siempre. Jugar contra él si lo pensaba. Le tengo que dar gracias por esos dos años tan ricos», explicó Mbappé en Universo Valdano en Movistar Plus.

«Fue una experiencia de vida como futbolista y me ayudará en mi futuro (no ganar la Champions)», dijo Mbappé también sobre las Champions no ganadas durante su etapa de siete años en el PSG. El astro galo también habló sobre su relación con Luis Enrique y lo hizo con mucho cariño: «Terminé muy bien con Luis Enrique. Muy buena persona y muy buen entrenador. He tenido una gran relación con él. Le deseo lo mejor en su vida».