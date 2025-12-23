Carvajal inicia la ‘operación Supercopa de España’

Dani Carvajal inicia en esta Navidad lo que se puede definir como operación Supercopa. Nadie debe llevarse a equívocos: va a ser complicado que pueda estar junto al resto de sus compañeros en Arabia Saudí, pero el capitán lo va a dar todo. Y, por ello, va a trabajar sin descanso durante estos días de vacaciones que Xabi Alonso ha dado a sus jugadores hasta el 29 de diciembre, con el único objetivo de intentarlo. «Es la gran duda que tenemos, pero lo va a dar todo», aseguran en el vestuario del Real Madrid.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha parado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Pero su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada de la caseta madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal.

Punto final a un año para olvidar

El 2025 de Dani Carvajal ha sido especialmente duro por culpa de la grave lesión que sufrió el 9 de octubre de 2024 en el duelo entre el Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu. El defensa dedicó muchos meses a su recuperación, centrado en volver a los terrenos de juego en el mejor estado de forma posible. Recortó plazos y logró participar en el Mundial de Clubes, disputando 19 minutos en la semifinal contra el PSG.

Con el inicio de la presente temporada, su participación fue más habitual. El lateral ha jugado ocho partidos en lo que va de curso y habrían sido más si no hubiera sido sancionado con dos encuentros en la Champions tras ser expulsado frente al Olympique de Marsella. Después, una dolencia muscular y esta última lesión de rodilla han provocado que los últimos meses de 2025 no hayan sido tan positivos como esperaba.

Su futuro, en el aire

El Real Madrid decidió renovar a Carvajal de manera inmediata la temporada pasada, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante el Villarreal. La recuperación ha sido larga y complicada, pero en el Mundial de Clubes volvió a los terrenos de juego. Tras comenzar el curso con normalidad, tuvo que volver a pasar por el quirófano después del Clásico frente al Barcelona para someterse a una nueva cirugía. Tratará de regresar para la Supercopa de España, aunque es duda.

Los próximos meses serán determinantes para conocer el futuro de Carvajal. Si se encuentra bien y se siente protagonista, seguirá un año más, mientras que si siente que debe dar un paso al lado no tendrá el más mínimo problema en empezar una nueva aventura lejos del fútbol de élite. No obstante, pase lo que pase, no será un problema.