Xabi Alonso, sobre los pitos a Vinicius: “La afición puede expresarse…”

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid ante el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. Los goles de Bellingham y Mbappé permitieron a los madridistas sumar los tres últimos de 2025 en el coliseo madridista. Xabi Alonso aguantará las Navidades en el banquillo madridista y Vinicius se llevó una pitada tremenda de su afición. Al terminar la rueda de prensa, se despidió con una sonrisa y la siguiente frase para los periodistas: «Felices fiestas y tranquilos».

Xabi comenzó analizando el momento del Real Madrid: «Vamos a tener un tiempo para reflexionar. Era un partido que había que ganar. Llegábamos en una situación complicada y era necesario sacar los tres puntos. Podemos hacerlo mejor, lo sabemos y tenemos autocrítica. Ahora, tras ganar, hay que intentar empezar mejor el año».

Sobre los pitos a Vinicius, fue claro: «La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar, pero hay que valorar el momento del equipo. Ahora vamos a mejorar». En cuanto al juego del equipo, insistió: «Sabemos dónde estamos y queremos mejorar nuestro nivel». Además, dejó claro que no ha hablado con el jugador sobre este asunto.

«Lo prioritario era ganar el partido. Luego, las cosas no han salido como queríamos. Tenemos los tres puntos y hemos ganado. La situación nos permite encarar 2026 en una posición clasificatoria que nos permita pelear por todo. Ahora hay que hacerlo», aseguró.

Sobre los aspectos a mejorar, explicó: «En varias facetas. Cuando no tenemos el balón y cuando lo tenemos, darle otro ritmo. Hoy llegábamos tras estas semanas y las bajas, y los chicos están haciendo un gran esfuerzo. Otros no han podido llegar porque estaban muy justos. No me quedo con el nivel de hoy, ya que cuando recuperemos energía y jugadores vamos a mejorar».

«Entiendo el partido, lo analizo y soy crítico, pero le pongo contexto. Sé de dónde veníamos y lo que nos viene a partir de enero», comentó. Sobre el bajón en el juego, añadió: «Se nos están juntando muchos condicionantes. Teníamos muchas bajas y es inevitable. Hay que convivir con ello y ser críticos, pero siempre poniendo en contexto el momento en el que estamos».

También habló de Mbappé y sus goles: «Jugadores con tanta ambición siempre son positivos. Ha igualado una marca histórica, como la de Cristiano. Le felicito y le animo a empezar igual 2026». Sobre lo que le pide al nuevo año, fue claro: «Pido recuperar a la gente y estoy preparado para lo que venga».

Por último, se refirió a las lesiones: «La carga de minutos, con jugadores lesionados, obliga a otros a participar más y eso te penaliza mucho. Trent y Carvajal no estaban. Están haciendo un esfuerzo muy grande y se lo valoro mucho».