Mbappé ya es historia: iguala el récord de Cristiano haciendo 59 goles en un año natural

Kylian Mbappé ha escrito su primera hoja dorada en el libro de su carrera como jugador del Real Madrid. El galo hizo contra el Sevilla un gol de penalti, lo que le igualar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo con la camiseta del equipo blanco. El luso hizo 59 dianas en el año 2013, mientras que el francés cierra este 2025 con los mismos tantos.

Cristiano Ronaldo firmó en 2013 una temporada extraordinaria, con 38 goles en Liga, 15 en la Champions y seis en la Copa del Rey: 59 en total. Además, el portugués sumó diez tantos más con la selección lusa, siendo decisivo en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014, celebrado en Brasil.

Por su parte, Mbappé ha acumulado en este 2025 las mismas dianas con el Real Madrid y siete con la selección francesa. En lo que va de temporada ha marcado 28 tantos: 18 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Es el máximo goleador tanto en el campeonato doméstico como en la competición europea, reflejo de un liderazgo incuestionable a lo largo del curso.

Mbappé es el gallo

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Mbappé, esta temporada, ha hecho más de la mitad de los goles del Real Madrid. Los blancos suman 49 goles y el francés, en las tres competiciones que ha jugado, ya ha logrado 28 dianas, lo que demuestra la importancia que tiene el delantero en la parcela ofensiva de los blancos, donde es el principal goleador.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.