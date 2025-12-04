¿Cuántos goles debe marcar Mbappé para batir el récord de Cristiano Ronaldo?

Kylian Mbappé volvió a dejar su impronta en la victoria del Real Madrid en San Mamés. El ariete francés anotó un doblete, además de asistir a Camavinga en el segundo tanto, para devolver a los blancos a la senda del triunfo en Liga. Con sus dos tantos ante el Athletic Club de Bilbao, el ’10’ alcanzó los 55 tantos en 2025 y acecha el récord goleador de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en un año natural.

Al equipo merengue le restan cuatro partidos oficiales en 2025. Un tramo de calendario en el que recibirá en el Santiago Bernabéu a Celta de Vigo, Manchester City y Sevilla y se medirá al Alavés a domicilio. Kylian Mbappé necesita anotar cinco goles para superar los 59 tantos que Cristiano Ronaldo situó como tope de un jugador del Real Madrid en el año 2013. De lograrlo, además, se convertiría en el primer futbolista merengue en alcanzar los 60 goles en un año.

Al delantero francés le bastaría con mantener el promedio goleador de los primeros 20 partidos de la presente temporada. Mbappé ha anotado 25 tantos, repartidos entre 15 encuentros de Liga y cinco de la Champions League. El Santiago Bernabéu puede ser testigo de este récord, ya que en el estadio de la capital madrileña se jugarán el grueso de partidos que restan este año. Entre ellos, recibe a un Manchester City contra el que Mbappé firmó su primera gran noche europea de blanco; con un hat-trick en la vuelta de la ronda de dieciseisavos de final de la pasada Champions.

Una de las claves del delantero galo para alcanzar estas cifras está siendo la ausencia de lesiones. No se ha perdido un sólo partido del Real Madrid en este curso, y en todo 2025 únicamente se ha ausentado en un total de siete encuentros. Tres de ellos fueron en el Mundial de Clubes, donde sufrió una gastroenteritis gripal que le privó de jugar la fase de grupos y de ser titular en octavos y cuartos de final. Hasta el momento, Mbappé ‘clava’ el gol por partido en su promedio en 2025, con 55 tantos en los mismos encuentros.

Mbappé persigue su segunda Bota de Oro

Kylian Mbappé conquistó su primera Bota de Oro la pasada temporada. Tras quedar en segunda posición en dos ocasiones, el ’10’ se llevó este trofeo en su debut como jugador del Real Madrid. El ariete francés apunta a dejar muy atrás los 31 goles en Liga de la 2024/25, pero la competencia por la Bota de Oro ha aumentado este curso. Erling Haaland y Harry Kane se presentan como los grandes rivales de Mbappé para revalidar este título individual.

El delantero del Manchester City acumula 15 goles en 14 encuentros de Premier, y se sitúa un gol por detrás del francés con un partido menos. Kane, por su parte, mejora el promedio de ambos con 14 goles en 12 partidos de Bundesliga. Mbappé lidera la clasificación de la Bota de Oro en estos momentos. En el horizonte aparece la posibilidad de acortar distancias con Cristiano Ronaldo, que ganó tres Botas de Oro en el Real Madrid y cuatro en el global de su carrera.