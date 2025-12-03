El Real Madrid paga un peaje muy alto en San Mamés: Trent y Camavinga se lesionan

Trent Alexander-Arnold se rompió muscularmente a los 55 minutos del encuentro que enfrentó a Athletic y Real Madrid en San Mamés. El inglés dio un pase y, en ese momento, sintió un fuerte dolor en la pierna izquierda, lo que le llevó a tumbarse en el suelo. Los servicios médicos del conjunto blanco entraron para atender y, de inmediato, pidieron el cambio. En su lugar entró Raúl Asencio.

El Real Madrid regresará tras el encuentro a la capital de España y se espera que este jueves sea sometido a pruebas médicas para conocer el alcance real de la dolencia. No obstante, se le puede descartar, como mínimo, para las dos próximas semanas. De hecho, parece complicado que pueda volver a jugar en este 2025.

Esta dolencia vuelve a poner en un problema a Xabi Alonso, ya que se vuelve a quedar sin lateral derecho. Trent ha sufrido una lesión muscular y Carvajal se sigue recuperando de la operación a la que se sometió en su rodilla tras el Clásico. El reto del de Leganés es regresar antes de que acabe el año, pero aprece complicado.

Por lo tanto, en los próximos partidos los laterales derechos del Real Madrid será Raúl Asencio, como sucedió en San Mamés, y Fede Valverde. También es Militao una opción para ocupar ese lateral, aunque ahora mismo parece más importante en el centro de la defensa.

Minutos después, fue Eduardo Camavinga el que se retiró también lesionado. El francés sufrió molestias en el tobillo derecho. Tras hacerse daño, pudo aguantar unos segundos más en el campo, pero finalmente pidió el cambio para que en su lugar entrara Arda Güler. El galo hizo un buen partido y marcó el segundo gol de los blancos en San Mamés.