El Real Madrid se regala por Navidad el fichaje de Manex Reloza

El Real Madrid tiene una nueva perla en La Fábrica: Manex Reloza. A sus 19 años, el delantero se ha despedido del UD Logroñés para incorporarse en los próximos días con el Real Madrid C como la última apuesta del club este año. La joven promesa estaba tentada por varios equipos, pero finalmente ha decidido probar suerte en la cantera merengue para dar un salto de calidad en su carrera deportiva.

A pesar de que tenía contrato hasta 2029, Florentino Pérez decidió pagar su cláusula de una cifra cercana a los 150.000 euros además de prometer al futbolista un bonus en su contrato por objetivos a corto y largo plazo. Titular indiscutible en el Logroñés, que está tercero de su grupo en la clasificación de su grupo en Segunda Federación. Eso sumado a su zurda y lectura de juego entre líneas, convenció a los ojeadores del club que llevaban tiempo ojeándole en los partidos.