El Real Madrid se regala por Navidad el fichaje de Manex Reloza

El Real Madrid tiene una nueva perla en La Fábrica: Manex Reloza. A sus 19 años, el delantero se ha despedido del UD Logroñés para incorporarse en los próximos días con el Real Madrid C como la última apuesta del club este año. La joven promesa estaba tentada por varios equipos, pero finalmente ha decidido probar suerte en la cantera merengue para dar un salto de calidad en su carrera deportiva.
A pesar de que tenía contrato hasta 2029, Florentino Pérez decidió pagar su cláusula de una cifra cercana a los 150.000 euros además de prometer al futbolista un bonus en su contrato por objetivos a corto y largo plazo. Titular indiscutible en el Logroñés, que está tercero de su grupo en la clasificación de su grupo en Segunda Federación. Eso sumado a su zurda y lectura de juego entre líneas, convenció a los ojeadores del club que llevaban tiempo ojeándole en los partidos.
«Me gustaría jugar al más alto nivel, que es lo que todo niño quiere. Pero soy más de trabajar en cada entrenamiento como si fuera el último, para disfrutar del proceso y de ser futbolista, que es lo que más me gusta hacer. Ojalá todo este esfuerzo tenga su recompensa. Y para el Logroñés, me encantaría que pronto podamos celebrar algo muy bonito, ya que la entidad y la afición así lo merecen», comentó el jugador en la página oficial del Logroñés.
Así lo comunicó el club gallego: «La Unión Deportiva Logroñés y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Manex Rezola a la entidad blanca. Manex, de 19 años, ha disputado en esta primera parte de la temporada 2025-26 un partido de Copa y 14 más de Segunda RFEF, con dos goles. El vasco subió este verano al primer equipo después de completar un magnífico curso con el División de Honor, con ocho tantos y 27 encuentros jugados, y otros cuatro compromisos con el Promesas, en Tercera RFEF. Desde el club queremos agradecer a Manex su trabajo y compromiso durante estos meses, así como desearle lo mejor para su nueva aventura en el Real Madrid. Con este movimiento, ambas instituciones siembran lazos de colaboración para el futuro».
Una despedida que Manex Reloza con el deseo de hacerse grande y jugar algún día en el Santiago Bernabéu. La hoja de ruta pasa por comenzar su adaptación en Valdebebas a partir del próximo 1 de enero, donde le seguirá muy de cerca Álvaro Arbeloa de cara a poder tener una oportunidad en el Castilla.
🤝 La entidad desea agradecer a Manex su trabajo y compromiso. Muy orgullosos de que cumplas tus sueños. Todo lo mejor para tu futuro y tu aventura en el Real Madrid. pic.twitter.com/rC0DJqVwkI
— UD Logroñés (@UDLogrones) December 23, 2025