Quién es David Jiménez, el canterano del Real Madrid: su edad y en qué posición juega

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tendrá muchas novedades, aunque el once no estará lleno de canteranos. Xabi Alonso comenzará con la novedad en la portería, donde jugará Lunin. El ucraniano disputará su segundo partido de la temporada tras estrenarse frente al Olympiacos en la Champions. Otra de las sorpresas que apunta al once es David Jiménez, lateral derecho que ya fue convocado con Carlo Ancelotti y acumula más de 40 partidos con el Real Madrid Castilla.

Quién es David Jiménez

David Jiménez Corredor es un lateral derecho español de 21 años formado en la cantera del Real Madrid desde edad benjamín. Actualmente es uno de los titulares del Real Madrid Castilla, el filial blanco, y destaca por su aporte ofensivo desde la defensa. Tras varias convocatorias con el primer equipo en LaLiga y competiciones europeas, hoy podría debutar oficialmente con el conjunto mayor ante el Talavera en la Copa del Rey.

Cuántos años tiene David Jiménez

David Jiménez Corredor tiene 21 años. Nació en Madrid el 14 de marzo de 2004, lo que le sitúa todavía en la primera fase de su trayectoria futbolística, consolidándose como uno de los talentos más prometedores de la cantera blanca antes de su reciente convocatoria con el primer equipo para el encuentro frente al Talavera.

En qué posición juega David Jiménez

David Jiménez se desempeña principalmente como lateral derecho, una posición en la que ha encontrado su lugar a medida que ha ido creciendo futbolísticamente dentro de la cantera del Real Madrid. Como defensa por la banda, su rol combina responsabilidades defensivas con tareas de apoyo al ataque por la franja derecha: tanto en la defensa de su área como en la proyección hacia adelante para sumarse a las jugadas ofensivas y dar amplitud al juego del Real Madrid Castilla. Esta polivalencia y su capacidad para adaptarse a las exigencias tácticas del cuerpo técnico le han valido no solo ser un fijo en el filial, sino también llamar la atención de Xabi Alonso para la convocatoria frente al Talavera en la Copa del Rey.