Xabi Alonso se juega su futuro en el derbi

Xabi Alonso se juega su futuro este jueves en Arabia Saudí. La situación es límite para el técnico donostiarra. La goleada lograda el pasado domingo ante el Betis en el Santiago Bernabéu no computa en clave de continuidad. Un pinchazo habría complicado aún más su situación, pero la victoria no alteraba el escenario: el entrenador seguía obligado a eliminar al Atlético de Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

Si el Real Madrid vence al Atlético, Xabi Alonso ganará oxígeno en el banquillo blanco, a la espera de una final que se disputará el domingo 11 frente al Barcelona. Sería esquivar una bala que no siempre se consigue esquivar. Eso sí, el vasco seguiría contra las cuerdas y su continuidad quedaría supeditada a ganar el título o, al menos, a perderlo de forma digna, compitiendo como se espera de una entidad como la madridista.

En cambio, si el Atlético elimina al Real Madrid, el viernes se prevé movido en la capital. En Valdebebas lo tienen claro: caer en semifinales ante los rojiblancos supondría un golpe demasiado duro como para sostener el proyecto. El final llegaría en cuanto el avión privado que traslade a la expedición desde Yeda aterrice en Madrid. Ese mismo viernes se tomarían decisiones. Y Xabi Alonso dejaría de ser entrenador del Real Madrid.

El club está preparado

El Real Madrid contempla todos los escenarios. Si el equipo es capaz de superar al Atlético y firmar un buen papel en la final -aunque lo deseable sería levantar el título-, el proyecto por el que la entidad apostó el pasado verano quedaría reforzado y con cierto margen de crédito para afrontar los retos que restan de temporada.

Por el contrario, si el Real Madrid cae ante el Atlético y Xabi Alonso es destituido, el plan está perfectamente definido. En el club están listos para un relevo en el banquillo, aunque no sea el escenario deseado. La idea que maneja la entidad es apostar por Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Castilla, instalado en puestos de fase de ascenso a Segunda División y encadenando siete partidos sin perder en el estadio Alfredo Di Stéfano. No sería el único movimiento: llegaría acompañado del regreso de Antonio Pintus, que ha recuperado galones y volvería a encargarse de la preparación física de la primera plantilla, y de Niko Mihic como jefe de los servicios médicos.