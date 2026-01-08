Así es el superdispositivo policial del Gobierno para el Real Madrid-Maccabi a puerta cerrada

Un superdispositivo policial de más de 400 unidades se ha desplegado en los alrededores de Movistar Arena este jueves para el partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv (20:45 horas). El choque se disputará a puerta cerrada al ser declarado de alto riesgo por la visita del equipo israelí, aunque el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, dejó claro al delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, ha usado «la seguridad como un reclamo político» por el conflicto entre Palestina e Israel.

El del PSOE respondió en la mañana de jueves a Almeida: «Le pido al alcalde de Madrid que sea responsable, que sea serio y que también respete las decisiones técnicas, los posicionamientos profesionales de la Policía Nacional. Que no se deje llevar por seguidismos en los que parece que lo único que prima es otro tipo de intereses que suele tener y no los de la seguridad».

Sobre el dispositivo de seguridad, el delegado explicó que el encuentro está considerado de alto riesgo y que, pese a celebrarse sin público, contaría con un amplio despliegue policial. «Va a haber un extraordinario dispositivo policial alrededor del Movistar Arena, brindado por la Policía Nacional», ha señalado, precisando que sería similar al de un partido de alto riesgo con público en grandes estadios de fútbol.

El club blanco se vio obligado a tomar medidas de seguridad adicionales junto con las fuerzas de seguridad implicadas en el evento deportivo que han reforzado sus dispositivos. El encuentro se jugará a puerta cerrada «por motivos de seguridad», después de que el Real Madrid siguiera las recomendaciones de la Policía Nacional, como ya lo hiciera el pasado martes el Barcelona contra el propio Maccabi en el Palau Blaugrana.

Blindaje policial del Real Madrid-Maccabi

El delegado del Gobierno en Madrid confirmó el pasado lunes que tenían conocimiento de «diversas concentraciones» de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en los aledaños del Movistar Arena con motivo del partido. Así, se han desplegado alrededor de 400 efectivos de la Policía Nacional, sumando los apoyos de la Policía Municipal de Madrid en tareas de regulación y cortes de tráfico, además de la seguridad del propio club y del recinto, Bomberos y SAMUR-Protección Civil.