Real Madrid de baloncesto – Maccabi: horario y dónde ver en directo por TV y online el partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto jugará ante el Maccabi Tel Aviv israelí correspondiente a la vigésimo primera jornada de la Euroliga. Un partido para los de Sergio Scariolo que se ha vuelto polémica a raíz de la decisión de que se juegue el duelo a puerta cerrada en el Movistar Arena para evitar conflictos con manifestantes propalestinos.

Este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, anunció la disputa del duelo a puerta cerrada «por motivos de seguridad», siguiendo la recomendación de la Policía Nacional. Dicha circunstancia también se dio el martes en Barcelona, donde el conjunto entrenado por Xavi Pascual tuvo que jugar sin aficionados en el Palau Blaugrana por el mismo motivo. Una iniciativa que ha aplaudido la izquierda, que pidió hasta la suspensión del partido, y que criticó el alcalde de Madrid pidiendo la entrada de público.

Scariolo señaló en la rueda de prensa posterior al choque de este martes en Lyon que en el club no están «contentos» al no disponer de su «legítima ventaja» de jugar ante su público, pero se vio avocado a aceptar dicha decisión.

El Madrid regresó a la capital española tras la reñida victoria por 69-80 ante el Asvel Villeurbanne francés, penúltimo de la tabla, y con la derrota ante el Barça en el clásico de la Liga Endesa ya olvidada.

El Madrid buscará venganza después de caer en la primera vuelta ante el conjunto israelí por 92-91, en un partido marcado por un triple del base ‘maccabeo’ Tamir Blatt a falta de cinco segundos para el final, en el pabellón Aleksandar Nikolić Hall de Belgrado (Serbia).

Horario del Real Madrid – Maccabi: cuándo es el partido de Euroliga

El Real Madrid recibirá al Maccabi para disputar el partido de Euroliga en la vigésima jornada de la competición. El duelo se jugará en el Movistar Arena de Madrid este jueves 8 de enero a las 20:45 horas, un poco después de que arranque el partido de la Supercopa de España de fútbol entre el conjunto blanco y el Atlético en Arabia Saudi (20:00 horas).

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Maccabi en directo por TV online y en vivO