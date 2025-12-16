Xabi Alonso prepara el partido contra el Talavera sin Mbappé y con cinco canteranos

El Real Madrid completó el entrenamiento previo al duelo de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que medirá a los blancos contra el Talavera en el estadio El Prado, con las bajas de Mbappé, Camavinga, Carvajal, Trent, Militao, Mendy, Rüdiger, Valverde, Ceballos y Brahim. La buena noticia fue la presencia de Alaba junto a sus compañeros, donde estaban los siguientes canteranos: Thiago Pitarch, Jorge Cestero, Joan Martínez, Víctor Valdepeñas, David Jiménez y Fran González.

Mbappé, Valverde y Rüdiger no se entrenaron por descanso y su presencia en Talavera dependerá de la decisión de Xabi Alonso. Ninguno de los tres está lesionado, pero sí sufren diferentes molestias físicas. Por otro lado, Ceballos fue baja por culpa de una gastroenteritis y es seria duda, mientras que Brahim ya está concentrado con Marruecos para jugar la Copa de África.

El Real Madrid comienza su andadura en la Copa del Rey midiéndose al Talavera. Un partido complicado, donde los blancos deberían ser tremendamente superiores, pero no se deberían fiar de un conjunto de Primera Federación que tiene todo que ganar y nada que perder.

El Real Madrid llega a este encuentro tras haber ganado al Alavés el pasado domingo en Mendizorroza. Los blancos superaron al conjunto vitoriano gracias a los goles de Mbappé y Rodrygo Goes. No obstante, sufrieron para sacar adelante un encuentro que era clave para el futuro de Xabi Alonso como entrenador madridista.

Y es que, si Xabi no hubiese ganado al Alavés, la decisión del club era destituirle. La victoria contra los vascos ha dado oxígeno a un entrenador donostiarra que, salvo sorpresa, será el entrenador del Real Madrid frente al Talavera y contra el Sevilla. No obstante, una mala imagen o, lo que sería peor, un pinchazo en alguno de estos dos partidos obligarían a la entidad madridista a tomar decisiones.