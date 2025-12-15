La celebración de Mbappé y su hermano Ethan que ha causado misterio en las redes

Kylian Mbappé se reencontró con el gol en la visita del Real Madrid a Mendizorroza. El delantero francés volvió a la alineación tras perderse el duelo ante el Manchester City, y sólo necesitó 24 minutos para perforar la portería del Alavés. El ’10’ madridista sorprendió con una nueva celebración de gol, en la que hizo un gesto con la mano con el que simulaba beber, dejando atrás su habitual cruce de brazos. En la noche del domingo, compartió una imagen en su cuenta de Instagram de la celebración, acompañada de otra instantánea de su hermano menor, Ethan, con el mismo gesto.

El pequeño de los Mbappé fue el primero en estrenar esta nueva celebración. El jugador del Lille anotó el gol de la victoria de su equipo en el duelo ante el Olympique de Marsella. En el encuentro de Ligue 1 disputado el pasado 5 de diciembre, Ethan Mbappé festejó de una forma que ha imitado su hermano mayor con su último tanto. En su publicación en Instagram, Kylian Mbappé compartió dos fotografías con la misma celebración, junto a la frase «¿Lo conseguiste?».

De esta forma, Kylian le ha devuelto a su hermano el respeto que éste le ha mostrado en diversas ocasiones al imitar sus gestos de celebración, como el característico cruce de brazos con el que el delantero del Real Madrid suele festejar sus tantos. Ethan Mbappé ha podido celebrar ya tres tantos esta campaña con el Lille. El centrocampista de 18 años acabó contrato en el PSG el mismo verano que su hermano y firmó por el Lille. Tras una primera temporada en la que únicamente disputó 10 partidos de Ligue 1, ha ganado peso en su segunda campaña con el conjunto francés. Ethan ha jugado un total de nueve encuentros en la competición doméstica, en los que ha anotado tres goles.

Habrá que esperar al próximo tanto de Kylian Mbappé con el Real Madrid para ver si adopta esta nueva celebración como habitual. El ritmo goleador del ariete francés apunta a que no será tarde. Con el de ayer, el ’10’ alcanzó los 26 goles en 22 partidos de esta temporada. Un promedio por encima del tanto por encuentro que le sitúa como Pichichi destacado de la Liga -con 17- y máximo goleador de la Champions League -con nueve- pese a perderse el duelo ante el Manchester City. Además, Kylian Mbappé persigue el récord goleador en año natural de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Con 56 dianas en 2025, el francés necesita tres para igualar los 59 de ‘CR7’ en su mejor año de cara a puerta con el conjunto blanco.