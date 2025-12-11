Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres al PSG

Luis Enrique quiere fichar a Ferran Torres para el PSG. El delantero del Barcelona acaba contrato en junio de 2027 y está en negociaciones con el club azulgrana para renovar, pero el ex seleccionador cree que encajaría a la perfección en su equipo por su capacidad para jugar en los tres puestos del ataque y por su potencial goleador.

Ferran Torres se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del Barcelona en estos primeros cuatro meses de competición. Las lesiones de los tres de arriba, de Lewandowski a Raphinha pasando por el mismísimo Lamine Yamal, han abierto al valenciano las puertas de la titularidad del equipo de Hansi Flick y Ferran las ha derribado.

Sus números esta temporada son, sencillamente, los mejores de su carrera. Superiores incluso a los que firmó en el Valencia antes de que el Manchester City le fichara como una de las perlas del fútbol europeo. Con el Barcelona Ferran Torres ha disputado esta campaña 19 partidos y ha anotado 13 goles: 11 en 15 partidos de Liga y otros dos en cuatro duelos de Champions. Además, con la selección española sus números siempre han sido espectaculares: 23 goles en 53 partidos desde que debutó en la absoluta y ya está en el top ten de goleadores históricos.

Ferran Torres, libre en 2027

No es de extrañar que el Barcelona tenga prisa por ampliar un contrato que termina en junio de 2027. A favor de los azulgrana está que Ferran Torres quiere seguir porque sabe que el Barça está en un ciclo ganador y él va a ser un jugador importante para Hansi Flick. En su contra, que la delicada situación económica del club de Laporta y su escaso margen de maniobra por el límite salarial no le permiten presentarle una oferta competitiva a precios de mercado.

Esa es la baza que podría aprovechar el PSG de Luis Enrique, que estaría dispuesto a ponerle sobre la mesa a Ferran un contrato muy superior al que podría darle el Barcelona e incluso los parisinos estarían por la labor de sentarse a negociar con el club azulgrana un hipotético traspaso de Ferran el próximo verano.

El gran valedor para el fichaje de Ferran Torres por el PSG es Luis Enrique, que ya contó con él en sus tiempos de seleccionador en los que ambos tuvieron que convivir y llevar hasta con humor la situación provocada porque Ferran mantenía por aquel entonces una relación con Sira, la hija de Luis Enrique, justo cuando el asturiano era seleccionador nacional.

Ferran y Luis Enrique se conocen perfectamente y para el delantero del Barcelona dar el salto al PSG, siempre con Lucho en el banquillo, no sería algo traumático. El sueño del jugador es renovar con el Barcelona y seguir formando parte activa e importante del ilusionante proyecto de Flick, pero igual las prioridades de Ferran Torres y las del Barcelona, sobre todo por la estrechez económica, acaban siendo divergentes y lo mejor para todas las partes termina siendo una salida amistosa.