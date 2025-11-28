El Liverpool busca nuevo entrenador y quiere a ¡Luis Enrique!

El Liverpool se encuentra en una grave crisis de resultados y está decidido a dar un giro a su gestión deportiva con Luis Enrique como entrenador en el futuro. Los dueños del club inglés no confían ya en Slot tras los penosos resultados durante las últimas jornadas y quieren hacerse con los servicios del entrenador español.

Pero el sueño de Luis Enrique para el Liverpool tendrá que esperar como mínimo hasta final de temporada. Es el deseo que tiene el conjunto inglés. Ir a por el entrenador del PSG cuando acabe la presente campaña. Pero antes, y si Slot es despedido en los próximos días o semanas, el sustituto del banquillo de Anfield podría ser Jürgen Klopp.

Informa The Sun que el Liverpool se está planteando un serio cambio para su banquillo. La paciencia entre los dueños americanos con Slot se está acabando después de la dura derrota sufrida el pasado miércoles en Champions contra el PSV. Un 1-4 en Anfield que ha hecho mucho daño al club.

Y es que la racha que acumula el equipo inglés en los últimos meses es dramática. El Liverpool acumula nueve derrotas en sus últimos doce compromisos tanto en Premier League como en Champions League. El cuadro inglés hizo un desembolso el pasado verano de más de 400 millones de euros con fichajes de renombre y no esperaba este desenlace en este inicio de curso.

Por ello, Slot está en la cuerda floja y si finalmente es despedido, The Sun informa que el sustituto de emergencia hasta final de temporada podría ser Klopp, una leyenda del banquillo de Anfield. Slot le sustituyó en el banquillo y ahora el alemán podría volver a la que fue su casa para ayudar a un equipo en crisis.

Pero informa este medio británico que el fichaje de Klopp sería una solución de emergencia, pero no definitiva. El sueño de los dueños americanos del Liverpool es fichar a Luis Enrique como proyecto de futuro a partir de la temporada que viene para volver a ser el equipo grande que siempre ha sido. The Sun también añade que en el Liverpool se darán de margen hasta año nuevo para ver si cambia la situación con Slot en el banquillo.