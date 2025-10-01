Luis Enrique: «Pedri y Vitinha son los mejores centrocampistas del mundo»

Luis Enrique compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic para analizar la victoria del PSG contra el Barcelona en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. El equipo francés remontó el primer tanto de Ferran Torres con un gol de Mayulu antes del descanso y otro de Gonçalo Ramos en el 90.

«Pedri y Vitinha son los dos mejores centrocampistas del mundo. Pedri nos costó mucho hoy. Hablamos mucho de él dentro del vestuario, pero es difícil pararlo», comenzó declarando Luis Enrique ante los medios.

«Me gustaría agradecer al FC Barcelona por el gesto que han tenido al donar sus camisetas para subastarlas y recaudar fondos para la Fundación Xana», añadió en su inicio el técnico asturiano.

«Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves a dos equipos que quieren hacerse daño con el balón el uno al otro es muy bueno. En la segunda parte hemos sido superiores», valoró el entrenador español del PSG.

«Han sido superiores hasta que han marcado el gol. Nos hemos recuperado, Nuno ha hecho una jugada increíble. La segunda creo que hemos sido mejores», recalcó Luis Enrique.

Un Luis Enrique que elogió al equipo culé a pesar de ganarle: «El Barça es candidato para ganar la Champions League esta temporada, juegan de manera brillante».

«Mayulu tiene mucho nivel. Ya lo conoceréis. Reúne muchas cosas. Puede jugar por dentro, por fuera, le pega con las dos piernas… tengo mucha suerte», dijo sobre su atacante.

«No importa quién juegue siempre queremos esta identidad pero hemos superado su presión y hemos realizado una segunda mitad de gran nivel y hemos creado ocasiones para ganar el partido. Es complicado jugar aquí, no es fácil, pero hay que saber gestionar el partido. El año pasado mostramos la capacidad para superar dificultades. Recuerdo contra el Totenham que también supimos ganar», recalcó el técnico del equipo parisino.

«No es una cuestión física, ya que nosotros no hemos entrenado. Lo del físico es un tópico. Este resultado es importante para nuestra confianza, el año pasado sufrimos mucho. Cuando juegas con jugadores jóvenes hemos demostrado hoy que lo podemos hacer. Nosotros tenemos un calendario muy difícil y podemos perder algún partido porque los rivales son de alto nivel. Lo importante es la mentalidad y el ADN de club», culminó el español.