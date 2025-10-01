Un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90 y a la contra le dio la victoria al PSG contra el Barcelona en el Olímpico de Montjuic en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Un tanto que llegó tras una increíble carrera de Achraf por banda derecha. Su centro al corazón del área lo remató el delantero portugués a la perfección para batir a un Szczesny vendido.

Y eso que el PSG visitó Barcelona totalmente mermado en ataque. Fue sin su tridente ofensivo y sin él actual Balón de Oro: Dembélé. Luis Enrique sacó un once con Barcolá, Mbaye y Mayulu. Este último hizo el 1-1 antes del descanso para empatar el gol inicial de Ferran Torres en el primer tiempo.

Durante la segunda parte salió Gonçalo Ramos para buscar su momento en el área culé y lo encontró en el último minuto de partido con un gol que le da su segunda victoria al PSG en esta Fase Liga de la Champions y deja al Barça con 3 de 6 cuando parecía que tenía el empate amarrado. Fue de más a menos el Barcelona y de menos a más claramente el PSG, mucho más entero en lo físico que los de Hansi Flick.

El Barcelona sufrió su primera derrota de la temporada (1-2) en su estreno como local en la Liga de Campeones, donde cayó ante el PSG después de cuajar una muy buena primera media hora y adelantarse en el marcador, pero que acabó desfondado por el ritmo endiablado que puso el campeón de Europa, que culminó la remontada en el minuto 90 con un gol de Gonçalo Ramos.

Y eso que arrancaba el partido con una fantasía de Lamine Yamal, que con una ruleta dejaba sentados a Vitinha y Barcola antes de quebrar la cintura de Nuno Mendes para asistir a Ferran Torres. La jugada acababa sin consecuencias para el PSG, pero era una clara declaración de intenciones del ’10’ azulgrana, que reclamaba el apoyo de la grada agitando los brazos tras finalizar su acción augurando que iba ser una noche intensa.

Sobrevivió el Barcelona a un tiro al palo del recién ingresado Kang In Lee en el tramo final del encuentro, pero no a una contra en la que Hakimi culminaba su gran actuación regalando el gol a Gonçalo Ramos para que hiciera a placer el 1-2 en el minuto 90.