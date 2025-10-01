Así queda la clasificación de la Champions tras la derrota del Barcelona ante el PSG
Sin el Balón de Oro, pero con un auténtico equipazo, se plantó el PSG en Montjuic y se llevó los tres puntos. El campeón de Europa ponía a prueba a un ilusionado Barcelona, que volvió a estrellarse contra un grande. Una derrota que se suma a la del Athletic, que cayó también ante el Borussia Dortmund, y un Villarreal que empató ante la Juventus en casa.
Estos resultados llevan al PSG a ponerse en lo alto de la clasificación de la fase de liga de la Champions, junto con Bayern, Real Madrid, Inter, Arsenal y Qarabag, que han sacado los seis puntos en estos dos primeros partidos. El Barcelona cae a la decimosexta posición, con tres puntos, mientras que Villarreal y Athletic siguen fuera de los 24 primeros, con los bilbaínos sin puntos todavía, como Benfica, Ajax y Kairat Almaty.
Clasificación de la fase de liga de la Champions
- Bayern de Múnich – 6 puntos
- Real Madrid – 6
- PSG – 6
- Inter de Milán – 6
- Arsenal – 6
- Qarabag – 6
- Borussia Dortmund – 4
- Manchester City – 4
- Tottenham – 4
- Atlético – 3
- Newcastle – 3
- Olympique de Marsella – 3
- Sporting de Portugal – 3
- Brujas – 3
- Eintracht Frankfurt – 3
- Barcelona – 3
- Liverpool – 3
- Chelsea – 3
- Nápoles -3
- Unión Saint-Gilloise: 3
- Galatasaray – 3
- Atalanta – 3
- Juventus – 2
- Bodo/Glimt – 2
- Leverkusen – 2
- Villarreal – 1
- PSV – 1
- Copenhague – 1
- Olympiacos – 1
- Mónaco – 1
- Slavia Praga – 1
- Pafos – 1
- Benfica – 0
- Athletic – 0
- Ajax – 0
- Kairat Almaty – 0