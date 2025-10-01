El PSG conquista Montjuic y supera al Barcelona con un gol de Ramos en el 90

El PSG de Luis Enrique, mermado sin sus estrellas en ataque, conquistó Montjuic y se merendó al Barcelona en la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League. Frenó la buena dinámica de los de Hansi Flick y le ganó (1-2) con un tanto de Gonçalo Ramos en el minuto 90 a la contra. Ferran Torres hizo el gol culé en el primer cuarto de hora de partido y Mayulu empató antes del descanso. El cuadro parisino terminó mucho más entero y mereció los tres puntos. Eric García terminó lesionado.

Fue de más a menos el PSG en Montjuic hasta terminar conquistándolo con un gol en el último minuto a la contra. El Barcelona empezó cuajando una gran media hora y poco a poco se fue viniendo abajo, sobre todo en el tramo final con un desaparecido Lamine Yamal. Creció el París y mereció una victoria que frena la dinámica culé.

El partido que quería Joan Laporta jugar en esta edición de la Liga de Campeones. Y lo celebró junto a Ceferin y Al Khelaifi en el palco del Olímpico de Montjuic haciendo migas y de risas. Un gran partido en esta nueva Champions en el que Luis Enrique salió sin su tridente ofensivo, lesionados, pero sí con Vitinha, Neves y Fabián en el centro del campo. Hansi Flick apostó por Ferran, en vez de Lewandowski, y con Eric de central.

El que también volvió a ser titular fue Lamine Yamal. Y vaya partidazo para volver al once. Tenía ganas de jugar y en el primer minuto de juego ya sacó a lucir sus maravillas. Se fue hasta de cuatro defensas, se marcó una ruleta y regateó a Nuno hacia dentro. No terminó en peligro la jugada, pero el público de Montjuic ya estaba encendido.

El Barcelona tuvo el dominio del partido en los primeros compases del mismo. Al PSG no le duraba la pelota nada de nada. Lamine Yamal estaba muy metido en el partido y su gran duelo contra Nuno Mendes estaba siendo espectacular. Se iban ganando una vez cada uno. Barcolá le estaba ayudando a su compañero de manera constante en esa banda.

Zabarnyi perdona la primera para el PSG con un cabezazo que se marchó alto por poco. Minutos después, en el 14, perdonó Ferran Torres. Le dejó solo Lamine Yamal con un pase brillante, el delantero culé regateó al portero y su remate a portería vacía lo sacó Zabarnyi sobre la línea.

Ferran Torres hizo el primero

Fue el propio Ferran Torres quien adelantó al Barcelona en el minuto 19 de partido. Falló una, pero la segunda a la cazuela. La perdió Vitinha en el centro del campo de manera inexplicable. Le cayó la bola Lamine, se la dejó a Rashford y este le sirvió un balón de gol a Ferran casi en el área pequeña.

El Barcelona había merecido el 1-0 y lo tenía en su mano. A partir de ese momento despertó el PSG, que estaba echando de menos en ataque a su tridente ofensivo. En el 29 tuvo que aparecer Szczesny por primera vez con un paradón tras una falta directa desde el lateral de Achraf.

Mayulu igualó la contienda

Fue el aviso de que el gol para el PSG estaba al llegar. Y así ocurrió en el minuto 38, poco antes del descanso. Nuno Mendes, que cada vez que se iba al ataque era una moto, se metió por dentro, se mostró imparable, y le sirvió la pelota en la frontal a Mayulu. No llegó Cubarsí y el delantero del equipo francés hizo el 1-1 con demasiada facilidad.

Antes de llegar al descanso, Barcolá perdonó el segundo en una buena llegada al área rival y Lamine le provocó una amarilla a Nuno importante para el segundo tiempo. Antes del empate, el VAR le había perdonado la roja a De Jong por una entrada criminal sobre el propio Nuno que casi le lesiona.

Empezó con ganas la segunda parte el joven Mbaye. Se la lió a Koundé, pero le salió un remate demasiado flojo. Pocos minutos después fue Barcolá y Szczesny se sacó una gran parada. El PSG iba con todo. Parecía estar mucho más entero.

Perdonó el segundo el Barcelona en el minuto 64. Estaba la segunda mitad muy abierta. Le cayó la pelota a Dani Olmo dentro del área con todo para marcar y Achraf la sacó bajo palos. El encuentro lo podía marcar cualquiera de los dos.

El primer cambio del partido lo hizo Luis Enrique. Sacó a Lucas por Mbaye y lo colocó en el lateral izquierdo. A Nuno Mendes, con amarilla, lo adelantó al extremo. La respuesta de Flick en el 72 fue con un triple cambios. Entraron Lewandowski, Balde y Casadó por Rashford, Olmo y Gerard. Y Luis Enrique sacó a Gonzalo Ramos por Fabián.

Gonçalo Ramos toma Montjuic

Se durmió Ramos en el área culé en el 75. Tenía todo a favor para rematar dentro del área, pero no pudo. Lo intentaban ambos equipos, pero las fuerzas empezaban a fallar. Tanto, que Flick quitó a Pedri en el 78 para sacar a Bernal.

Rozó el segundo el PSG en el 83 con un disparo de Kang in Lee al poste. Una ocasión clamorosa que podría haber supuesto la remontada en Montjuic. Estaba terminando mucho mejor el equipo parisino, que merecía algo más incluso.

Y en el 90, a la contra, el PSG conquistó Montjuic con un gol de Gonçalo Ramos. Lo había merecido el PSG y se llevaba la victoria ante un Barcelona que terminó agotado y con la lesión de Eric. Luis Enrique, una vez más, le ganaba a su Barça.