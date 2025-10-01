La afición del Barcelona carga por la presencia de Figo en Montjuic: «Ese portugués que hijo de puta es»

Han pasado 30 años, pero la afición del Barcelona no olvida. El conjunto azulgrana fichó en 1995 a un Luis Figo que, cinco años después, cambió de acera al Real Madrid en un movimiento sísmico en el mundo del fútbol. Florentino Pérez utilizó al futbolista como baza electoral y al consumarse su victoria presidencial se consumó también el traspaso del portugués. Tres décadas después, Figo se ha vuelto a reencontrar con la afición del Barcelona.

El luso, en calidad de embajador de la UEFA, se sentó en el palco de Montjuic para presenciar en directo el partido de Champions el equipo de Flick y el PSG de Luis Enrique. Su presencia no desembocó en lanzamiento de cabezas de cochinillo como antaño, pero sí en insultos, pitadas y cánticos en su contra. La grada de Montjuic entonó el «ese portugués que hijo de puta es».

Los cánticos de la afición del Barcelona contra Figo se produjeron durante los prolegómenos del partido, antes de que sonara el silbato y después de que lo hicieran los acordes del himno de la Champions.

Cánticos de “ese portugués, hijo puta es”. Objetivo: Luís Figo, en el palco del Estadi Olímpic Lluís Companys. #FCBlive @culemanias pic.twitter.com/zsNXZjHCsZ — Gerard (@gerard_boada) October 1, 2025

La última vez que Luis Figo jugó en el estadio del Barcelona, entonces era el Camp Nou, fue en 2009 cuando era jugador del Inter de Milán. Desde entonces, el luso no ha pisado la casa del que fuera su equipo antes de su fichaje por el Real Madrid, que marcó un antes y un después en el fútbol español.

La afición azulgrana nunca perdonó lo que consideraron una traición por marcharse al máximo rival, y el primer partido que disputó vestido de blanco en el Camp Nou recibió pitos, insultos, vio pancartas en su contra, le tiraron billetes con su cara y hasta una cabeza de cochinillo cuando sacaba un córner que luego fue de lo más icónico de aquel día.