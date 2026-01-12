Laporta no pone límites a la ambición del Barcelona

El Barcelona no se pone límites esta temporada. Lo quiere ganar todo. La Supercopa de España ganada el pasado domingo en Yeda ante el Real Madrid fue la primera piedra de la entidad blaugrana. Joan Laporta mandó un mensaje muy claro después del partido hacia todos los culés mostrando el hambre que tiene por ganarlo todo este curso.

«Esta temporada nos gustaría revivir el éxito de la temporada anterior y un poco más», señaló Joan Laporta ante los medios en la zona mixta del Alinma Stadium de Yeda en plena euforia tras ganar la Supercopa de España y celebrarla junto a sus futbolistas. Dejó claro el hambre y la ambición del conjunto blaugrana tras volver a superar al Real Madrid en otra final.

El Barcelona ganó el año pasado la Supercopa de España, la Liga y la Copa del Rey. Todos los títulos del fútbol español. Y este año ya ha repetido con el primero. Laporta ha dejado que el objetivo del club es repetir con esos tres títulos. «Y un poco más», señaló. Y ese poco más es la Champions League.

No esconde Laporta que el gran objetivo del Barcelona es ganarlo todo este año y coronar su gran éxito con la Champions League. Es el gran sueño del presidente culé. Pero es evidente que no será sencillo. Pero la ambición de este equipo no tiene límites.

Ganarlo todo significaría sumar un triplete más a las vitrinas culés, y esa es la ambición que se marca Joan Laporta y lo que le pide a sus jugadores para este 2026. Un mensaje tras ganar la Supercopa que no es casualidad y que deja a las claras cuáles son las intenciones de la entidad barcelonista este curso.

Y la realidad es que tiene materia prima para conseguirlo. Sobre todo con Hansi Flick encabezando este proyecto. El alemán ganó en Yeda su cuarto título como entrenador del Barcelona y también tiene hambre de más. En Liga, el equipo culé es líder y favorito de nuevo. Y en Copa también lo es. En Champions el año pasado llegó a semifinales después de varios años sin pisarlas y rozó la final. Y ese el gran escalón que debe subir esta plantilla blaugrana para cumplir los objetivos de Laporta.