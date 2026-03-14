Quién es Alicia Gallego: edad, dónde vive, su marido, sus estudios, cargos y trayectoria profesional

Alicia Gallego es una política española vinculada al leonesismo y a la defensa de los intereses de la provincia de León. Nació en 1973 en Santa María del Páramo, un pequeño municipio de León, donde también reside y desarrolla buena parte de su actividad política. Alcaldesa de Santa María del Páramo desde 2015. Procuradora en las Cortes de Castilla y León desde 2022, representando al partido regionalista Unión del Pueblo Leonés (UPL). Candidata de UPL a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones de 2026.

¿Quién es Alicia Gallego?

Alicia Gallego González es una política española vinculada al partido regionalista Unión del Pueblo Leonés (UPL). Es una de las figuras más destacadas del leonesismo político en Castilla y León y actualmente encabeza la candidatura de su partido a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas de 2026.

Edad y lugar de nacimiento

Año de nacimiento: 1973

Edad: 52 años

Lugar de nacimiento y residencia: Santa María del Páramo, un municipio de la provincia de León con unos 3 000 habitantes, donde también vive actualmente.

Vida personal: marido y familia

Estado civil / marido: No hay información pública verificada ni datos confirmados sobre su marido o sobre su vida familiar. Su vida personal se mantiene principalmente en un ámbito privado en la esfera pública.

En los artículos sobre ella en los medios de comunicación no aparecen detalles sobre su cónyuge o hijos.

Estudios y formación

La formación académica de Alicia Gallego la sitúa en el campo jurídico y de gestión:

Licenciada en Derecho.

Máster en Dirección Comercial y Marketing.

Estudió en el Instituto Valles de Luna en su localidad de Santa María del Páramo durante su juventud.

Además, antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en el ámbito jurídico y fue empleada en el Ayuntamiento de León, lo que le dio experiencia administrativa que luego complementó con su carrera política.

Trayectoria política y cargos

A continuación se desglosa la trayectoria política y todos los cargos de Alicia Gallego:

Inicios en política local

2007. Comenzó su carrera política como concejala en Santa María del Páramo por UPL.

Alcaldesa de Santa María del Páramo

2015. Fue elegida alcaldesa de Santa María del Páramo, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia democrática del municipio.

Fue elegida alcaldesa de Santa María del Páramo, siendo la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia democrática del municipio. 2023. Revalidó su mandato con mayoría absoluta, logrando 8 de los 11 concejales en el Ayuntamiento, lo que muestra el alto respaldo local que tiene.

Esta etapa ha definido buena parte de su perfil político centrado en la gestión municipal y en las necesidades de los municipios pequeños y rurales.

Política autonómica

2022. Fue elegida procuradora en las Cortes de Castilla y León, dando el salto de lo municipal a lo autonómico. En esas elecciones, triplicó su presencia parlamentaria (de uno a tres procuradores).

Fue elegida procuradora en las Cortes de Castilla y León, dando el salto de lo municipal a lo autonómico. En esas elecciones, triplicó su presencia parlamentaria (de uno a tres procuradores). Desde 2023, es una de las procuradoras autonómicas del partido, defendiendo iniciativas en favor de las provincias de León, Zamora y Salamanca.

Liderazgo en UPL y candidatura autonómica

Junio de 2025. Fue elegida secretaria general de UPL, convirtiéndose en la primera mujer en liderar su partido.

Noviembre de 2025. El consejo general del partido la designó cabeza de lista de UPL para las elecciones autonómicas de 2026, postulándola como candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Su liderazgo representa la consolidación de una etapa más institucional y ambiciosa para UPL, que pasa de ser una fuerza municipal y provincial a aspirar a ser actor relevante en la política autonómica.

Ideología y posicionamiento

Alicia Gallego y su partido defienden principalmente: