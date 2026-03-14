Así pasan los candidatos de Castilla y León la jornada de reflexión: paseos en familia y comidas con amigos

Los aspirantes a presidir el Gobierno de Castilla y León han elegido pasar estas horas previas a las elecciones autonómicas en familia, tras una campaña intensa que finalizó el viernes con la presencia de todos los líderes nacionales en diferentes puntos de Valladolid, volcados en los tres principales partidos: Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, además del ministro Óscar Puente, con el PSOE; Alberto Núñez Feijóo con el PP y Santiago Abascal, con Vox.

Este sábado de reflexión, el candidato del Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pasado la jornada en Salamanca. Allí ha desayunado con su familia en la ciudad y, posteriormente, se ha trasladado a un pueblo de la provincia a almorzar con amigos.

Por su parte, el candidato del Partido Socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, ha compartido también esta jornada de reflexión con familiares y amigos, paseando por los márgenes del Duero en Soria.

Día tranquilo también para el candidato de Vox, Carlos Pollán, que ha elegido León para descansar este sábado. Por la mañana ha paseado con su hijo y nieto por el barrio Húmedo….Un paseo al que prevé que se incorpore su madre si la climatología lo permite, ya que tiene 91 años y le cuesta salir. Ya por la tarde disfrutará del partido de la Cultural Leonesa contra el Racing de Santander.

Por su parte, la candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha dedicado la jornada a pasar un día «tranquilo», a «tomar el aire» y relajarse en compañía de su familia en un momento en que quiere coger fuerzas de cara a la jornada electoral.

Ángel Ceña, candidato de Soria ¡YA!, ha elegido dar un largo paseo por el monte Valonsadero, acompañado también por su familia. Su opción para esta jornada de reflexión es el paseo y el descanso posterior.

La familia también es protagonista en la jornada de reflexión de Pedro Pascual, candidato de Por Ávila a la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Tras la intensa campaña, Pascual asegura que estaba deseando ver a sus hijos y nietos, porque «hace más de un mes que no les doy un achuchón y lo estoy echando de menos».

Del mismo modo, el candidato de la coalición En Común, Juan Gascón, ha compartido todo el día con su hija menor, que hoy cumple años. Con ella ha ido al mercado agroecológico de Palencia, por la mañana, para comprar los productos con los que pensaba cocinar sus platos favoritos (lasaña y brownie). El resto de la jornada ha sido tranquila, con la familia.

Por último, el candidato de Podemos, Miguel Ángel Llamas, le ha dedicado la jornada a la familia y, en especial, a su hijo de tres años, aunque también ha participado en la Marcha por la Escuela Pública, impulsada por la Plataforma MELPyG (Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita), celebrada en Valladolid bajo el lema «Elige bien. Matricúlate en la pública».