Leire utilizaba el nombre falso de «María» y se hacía pasar por investigadora: «No somos nadie pero resolvemos»

Leire Díez reconoció en un chat de WhatsApp que utilizaba una identidad falsa en reuniones comprometidas con personas vinculadas a causas judiciales en curso. «Yo me llamo María», escribió Díez el 17 de febrero de 2025 al abogado Jacobo Teijelo, minutos antes de acudir a un encuentro cuya naturaleza no ha quedado completamente aclarada.

La misma conversación, que, como ha comprobado OKDIARIO, abarca desde noviembre de 2024 hasta junio de 2025, revela una coordinación sistemática entre ambos para influir en procedimientos judiciales y negociar con investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional.

El chat, de más de 2.700 mensajes, ha desatado una crisis política y judicial de primer orden. La conversación muestra a Leire Díez actuando como intermediaria entre el abogado Teijelo y personas no identificadas a las que ella denomina simplemente «jefe» o «la autoridad», sin que los mensajes permitan identificar con certeza a quién se refiere.

«No somos ni nada ni nadie. Pero resolvemos», escribió Leire Díez en ese mismo intercambio del 17 de febrero, en una frase que resume con elocuencia el papel que ambos interlocutores parecen haberse atribuido.

332 mensajes eliminados

El uso de nombres falsos no ha sido el único elemento que ha llamado la atención en la conversación. El chat también documenta una práctica habitual de borrar mensajes de forma coordinada.

«Borra ya», escribió Leire Díez el 28 de noviembre de 2024. «Si, como has borrado tú yo ya lo elimino», respondió en otro momento. A lo largo de toda la conversación se contabilizan 332 mensajes eliminados por ambas partes, lo que dificulta a la UCO reconstruir el contenido íntegro de algunos intercambios. 322 mensajes que podrían esconder más ilegalidades.

La conversación revela además que Teijelo mantenía contacto regular con 61 periodistas de múltiples medios. Trataba de usar medios con líneas editoriales no alineadas con el PSOE para tratar de mostrar la información como neutral.

Uno de los episodios más escabrosos del chat es la reunión del 25 de abril de 2025 en el despacho de Teijelo con Alejandro Hamlyn, presidente del grupo Hafesa e investigado por fraude de hidrocarburos. Hamlyn acudió acompañado de un ex agente del CNI, un general. La reunión fue grabada sin el conocimiento de los presentes y el audio fue posteriormente publicado por El Confidencial.

Ante la publicación, Leire Díez y Teijelo reaccionaron de forma coordinada. «A todo el mundo hay que decirle que esto es un trabajo de investigación que estoy haciendo y que he contado con tu ayuda», escribió Leire Díez el 25 de mayo.

Teijelo, que intervino en varios programas de televisión para defender su versión, explicó la estrategia en términos casi castrenses: «Lo primero es repartir camisetas de buenos y malos. Nosotros somos los buenos y nos han intentado mangar la camiseta.»

Leire Díez trazaba el relato mendaz: «Recuerda: soy periodista de investigación. No vinculada al PSOE».

Negociaciones con investigados

El chat documenta también negociaciones directas con investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional. Leire Díez y Teijelo han mantenido contactos con Claudio Rivas, con el propio Hamlyn y con un personaje al que denominan «Cuervo», entre otros.

«Hay que cerrar acuerdo con Claudio ya mismo», escribió Leire Díez el 7 de febrero de 2025, tras conocer el ingreso en prisión de un directivo de la empresa Gaslow.

Las negociaciones incluían, según se desprende de los mensajes, la promesa de protección a cambio de información. «Él va a estar protegido. No hay problema por ello. Pero necesito que hable», escribió la cloaquera en referencia a otro investigado.

El 3 de marzo de 2025, Leire Díez anunció a Teijelo que iban a ser recibidos en la Fiscalía General del Estado. «Te llamarán de la FGE. Iré yo contigo», escribió. La reunión se celebró finalmente el 4 de abril, y ambos acudieron juntos en el coche de Leire Díez. Este miércoles la Fiscalía ha confirmado que, como ha desvelado OKDIARIO, la trama entró en la sede central del Ministerio Público de la mano de Diego Villafañe.

El chat termina el 6 de junio de 2025, apenas horas después de que El Confidencial publicara una nueva información vinculando al ex agente del CNI con Hafesa. En su último mensaje visible, Leire Díez pregunta si un catedrático podría publicar un artículo en El País sobre el secreto profesional entre abogado y cliente.

La conversación, más de siete meses de mensajes, borrados y estrategias, ha quedado como documento de una forma de operar en la que la línea entre la política, el periodismo y la justicia aparece, cuando menos, severamente desdibujada.