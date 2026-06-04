El PSOE contrató al abogado de Cerdán y de las cloacas por 125.000 euros con la firma de la gerente imputada

El PSOE utilizó fondos oficiales para contratar por 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo Casanova, el mismo letrado que defendía tanto a Santos Cerdán como a las operaciones de las cloacas socialistas. El documento, firmado por Ana María Fuentes Pacheco —la gerente federal del PSOE investigada por emitir «facturas mendaces»— demuestra la institucionalización de la defensa legal de la trama criminal desde las estructuras partidarias. Lo relevante es que el contrato incluye «las actuaciones que procedan desde el 1 de novimebre de 2024 hasta el día 21 de agosto de 2025», es decir, con la cloaca socialista funcionando a pleno rendimiento.

El contrato, fechado el 1 de noviembre de 2024 pero firmado el 20 de enero de 2025 según el documento obrante en el sumario, establece unos honorarios de entre 15.000 y 25.000 euros mensuales por el supuesto «asesoramiento y análisis de litigios penales». Sin embargo, el auto del juez Pedraz es demoledor: Teijelo «habría recibido al menos 125.000 euros del PSOE amparados por un soporte documental aparente y una facturación falsa».

La redacción del contrato marca como objetivo «definir las causas, consecuencias, mapas de actores, intereses implicados y análisis de escenarios futuros» de los litigios penales. Una descripción que encaja perfectamente con las actividades de inteligencia y contraespionaje judicial que desarrollaba la trama de las cloacas del PSOE.

Ana María Fuentes: de gerente a cómplice

La firma de Ana María Fuentes Pacheco en el contrato es signitificativa. El magistrado la identifica como la persona que «emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que se elaboraban facturas mendaces» y que actuaba con «presumible concierto» con el resto de investigados.

Su papel no era meramente administrativo: sin su autorización, «la confección no habría resultado posible», según establece el juez. Fuentes Pacheco sabía exactamente lo que estaba firmando cuando autorizó el pago de 125.000 euros a Teijelo, convirtiendo a la gerente del PSOE en una pieza clave del engranaje criminal.

El abogado de todos: Cerdán y las cloacas

Jacobo Teijelo actuaba simultáneamente como defensor de Santos Cerdán en sus causas penales y como «consultor» del PSOE en los mismos asuntos que afectaban a su cliente. Una doble representación que planteaba serios problemas deontológicos y que sugiere una coordinación entre la defensa personal de Cerdán y la estrategia institucional del partido.

La cláusula sobre «limitación de responsabilidad» donde se establece que «el Abogado no será responsable por daños indirectos, especiales o consecuentes» cobra especial relevancia cuando se constata que esos servicios formaban parte de una operación criminal para atacar las instituciones del Estado.

Firmado en enero de 2025 según consta en el documento judicial, coincide con el periodo de máxima actividad de las cloacas del PSOE investigado por Pedraz. Las «300 horas» de trabajo inicial valoradas en 75.000 euros correspondían precisamente a los meses más críticos de la operación criminal.

El sistema de pagos fraccionados —mensualidades entre 15.000 y 25.000 euros— permitía diluir la magnitud real del contrato y dificultaba su detección en las cuentas del partido. Un método que replica exactamente la mecánica utilizada con otros operadores de la trama como Leire Díez o Ismael Oliver.

El documento de Teijelo que forma parte de las diligencias completa el cuadro de lo que el auto de Pedraz denomina «una contabilidad paralela» dentro del PSOE: «facturas de consultoría que no consultaban nada, notas de encargo que no encargaban nada, y fondos del partido que no financiaban política sino una operación para destruir la independencia judicial».