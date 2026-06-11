¿Qué fue primero, el Gobierno o las cloacas del PSOE?

Las cloacas socialistas en las que chapoteaba Leire Díez se movilizaron especialmente a raíz de los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril de 2024, cuando imputaron a su esposa, Begoña Gómez, pero en realidad ya venían operando desde bastante antes.

En la agenda de Leire Díez aparece una anotación de finales de 2020 en la que deja escrito que la diputada socialista Isaura Leal, la mujer del por entonces presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, también implicado en la trama y amigo íntimo de Pedro Sánchez, iba a reunirse con Dolores Delgado, a la sazón fiscal general del Estado, para presuntamente resolver aspectos relativos a la situación de Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi que tuvo que dejar el cargo por su imputación en el caso Aznalcóllar.

La consigna era salvar a Fernández, con quien Leire mantenía y mantiene una estrecha relación, para que volviera a presidir el organismo público. Los dos, Leire y Vicente, están imputados por el juez, al considerarles miembros de la trama corrupta que se dedicaba, además de a cobrar mordidas, a boicotear las investigaciones de jueces, fiscales y agentes de la UCO que investigaban los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y a la familia del presidente del Gobierno.

El hecho de que Leire apuntara en su agenda que la mujer del presidente de Correos y amigo íntimo de Sánchez iba a reunirse con la fiscal general en 2020 para lograr del Ministerio Público salvar a Vicente Fernández demuestra que las cloacas funcionaban prácticamente desde el principio del sanchismo y que la trama combinaba la extorsión y el chantaje con el cobro de mordidas.

Por decirlo de una manera clara, la trama actuaba como una terminal mafiosa del PSOE y tenía una capacidad extraordinaria de maniobra para llegar a todas las instituciones del Estado controladas por el Gobierno. Las cloacas no surgieron de forma improvisada, sino que se gestaron al poco de llegar Sánchez al Gobierno.