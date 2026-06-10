La Fiscalía General reconoce las dos reuniones de Leire con el nº 2 de García Ortiz destapadas por OKDIARIO

La Fiscalía General del Estado ha reconocido ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez, militante del PSOE investigada en la trama que lleva su nombre, estuvo presente en dos reuniones celebradas en la sede de la institución en la calle Fortuny número 4 de Madrid, tal y como adelantó en primicia OKDIARIO.

La confirmación llega a través de la respuesta remitida este miércoles al magistrado, en la que la Fiscalía, pese a reconocer los encuentros, describe a Díez como una mera acompañante «con una intervención menor», presentada como «compañera de despacho» del abogado Jacobo Teijelo, el letrado de Santos Cerdán.

La respuesta de la fiscal general Teresa Peramato al requerimiento judicial, fechado el 8 de junio de 2026, supone un reconocimiento institucional de unos hechos que hasta ahora solo habían trascendido por las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y las informaciones publicadas por este diario.

Según la información remitida al juez, las reuniones tuvieron lugar los días 6 de marzo de 2025 y en una fecha «no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025».

En ambos casos, los interlocutores de la parte fiscal fueron Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, y la fiscal Beatriz López, al menos en la primera cita.

Villafañe, actual fiscal del Tribunal Supremo tras ser ascendido por la propia Peramato, era considerado el hombre de máxima confianza del entonces fiscal general, hoy condenado, Álvaro García Ortiz y el encargado de gestionar los asuntos más delicados del Ministerio Público.

El juez Ángel Hurtado ya le había imputado previamente por su presunta participación en el llamado «equipo de Fortuny», que habría filtrado datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Fiscalía sostiene en su escrito que, en la primera reunión, el letrado Teijelo «informó de la existencia de una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal».

En el segundo encuentro, Teijelo habría comunicado «su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos». En ambas ocasiones, Leire Díez estuvo presente pero, según los fiscales implicados, «tuvo una intervención menor».

Sin registros de visitas

La Fiscalía ha reconocido al magistrado instructor que no existen registros formales de visitas en su sede. Aun así, y en lo que el propio escrito califica como «espíritu de total colaboración institucional y transparencia», los fiscales concernidos han relatado voluntariamente lo sucedido.

Esta ausencia de registros resulta llamativa dado que la institución ocupa un edificio oficial con control de acceso como la gran mayoría de organismos oficiales de estas características que registran el DNI de cualquier invitado o visita.

El juez Pedraz había solicitado expresamente conocer «las fechas, horas e integrantes» de todos los encuentros celebrados en la sede entre abril de 2024 y junio de 2025.

La UCO, en su informe, sitúa las visitas de Díez en fechas ligeramente distintas a las reconocidas por la Fiscalía: uno entre el 3 y 4 de abril de 2025 y otro el 10 de ese mismo mes.

Los mensajes intervenidos en el teléfono de Leire Díez muestran que en una conversación con Sandro Rosell del 7 de abril confirmó: «el jueves [3 de abril] estuvimos en FGE» y que volverían «este jueves» [10 de abril].

Las denuncias, archivadas

La Fiscalía también ha informado al juez sobre el destino de los escritos presentados en su sede. Entre enero y junio de 2025 se registraron cinco denuncias o escritos relacionados con el caso, todos ellos archivados, bien por la Secretaría Técnica, bien por la Fiscalía Anticorrupción o la Fiscalía Provincial de Madrid.

Los fiscales implicados aseguran que «ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente» porque las alegaciones del letrado Teijelo estaban «carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto».

Respecto a Leire Díez, la propia investigada presentó una denuncia el 17 de septiembre de 2025 contra el fiscal anticorrupción Jose Grinda –enemigo de la trama– que fue remitida a la Fiscalía Superior de Madrid y archivada el 15 de diciembre de 2026 «por no aportarse indicio alguno que justifique la investigación». La Fiscalía niega, en cambio, cualquier reunión con otros investigados en la trama.

‘Caso Cloacas’

Los mensajes intervenidos a Leire Díez dibujan un panorama más activo que el descrito por la Fiscalía. El 27 de febrero de 2025 comunicó a Teijelo que ya tenían «vía libre» para acudir juntos a ver al fiscal general. En mayo insistió en pedir nuevas citas, refiriéndose a los interlocutores de la institución como «nuestros amigos de FGE». Tras uno de los encuentros llegó a afirmar: «Parece que la Fiscalía [se] ha arrancado a hacer cosas».

La UCO atribuye además a Leire Díez gestiones para facilitar el regreso a la Fiscalía Anticorrupción del ex fiscal Ignacio Stampa y para obtener beneficios para el entorno del ex comisario José Manuel Villarejo a través de la institución.

El reconocimiento de la Fiscalía General confirma lo publicado por OKDIARIO: Leire Díez entró dos veces en la sede de la Fiscalía y se sentó frente al número dos de García Ortiz. La pregunta que queda en el aire —y que deberá responder el juez Pedraz— es qué clase de «compañera de despacho» negocia el futuro de fiscales anticorrupción.