Hoy en la provincia de Bilbao se esperan intervalos de nubes bajas al inicio y al final del día, acompañados de brumas, mientras que en las zonas montañosas podría haber algunas precipitaciones débiles en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas experimentarán ligeros cambios, mayormente en aumento en el interior y en descenso en el litoral, con un incremento en las máximas. Los vientos serán flojos y variables, principalmente del norte en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y tarde cálida

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, con una suave claridad que acompaña la salida del sol a las 7:12. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados, invitando a los bilbaínos a disfrutar de un día cálido. Sin embargo, la atmósfera se tornará algo pesada debido a la alta humedad, que alcanzará su punto máximo en un 100%. El viento, que soplará de manera constante pero ligera, no superará los 30 km/h, ofreciendo una brisa agradable a lo largo del día.

Ya por la tarde, el sol seguirá brillante y aunque hay un bajo riesgo de chubascos, la mayoría de las horas del día permanecerán secas. Las temperaturas se mantendrán en un cómodo rango, con una sensación térmica que podrá alcanzar los 33 grados. Al caer la noche, el cielo se vestirá de tonos cálidos mientras el sol se oculta a las 21:20, prometiendo un final de jornada acogedor y tranquilo.

Nubes y viento con ambiente cambiante en Baracaldo

Un día en Baracaldo se despierta entre nubes amenazantes y un viento que ya sopla con fuerza, anunciando un tiempo inestable. La mañana trae consigo temperaturas frescas, rondando los 20 grados, mientras las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 30 km/h, dando lugar a un ambiente que invita a estar atento a lo que viene.

A medida que la tarde se asoma, las condiciones se tornan más cambiantes, con la sensación térmica que puede llegar a los 32 grados. La probabilidad de lluvia se aleja por ahora, pero se recomienda salir preparado, ya que el aire húmedo puede ser un compañero incómodo. No olvides llevar un paraguas si planeas estar fuera, ya que los fenómenos pueden ser impredecibles.

Guecho: jornada soleada y cálida

La jornada en Guecho comienza con un amanecer despejado, donde los primeros rayos del sol se asoman a las 07:12, iluminando un día que promete ser cálido y agradable. A medida que avanza la mañana, la temperatura alcanzará los 21 grados y aunque las condiciones serán húmedas, con una relativa humedad del 65%, el ambiente se mantendrá soportable. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de una mañana ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el calor se intensificará, llegando a los 28 grados, con una sensación térmica que podría alcanzar los 29. El cielo mantendrá una tonalidad mayormente despejada, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:20. Sin embargo, se anticipan ráfagas de viento que podrían llegar hasta los 30 km/h, lo que podría dar un toque fresco en momentos puntuales. En resumen, será un día agradable y soleado, perfecto para disfrutar del verano.

Santurce: cielo despejado y ambiente agradable

La jornada será caracterizada por un tiempo estable, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 29 grados. Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, seguido de una tarde similar, con la posibilidad de alguna nube pasajera. El viento soplará de manera leve, contribuyendo a un ambiente agradable.

Este tiempo es ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en la ciudad. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de conectar con el entorno y disfrutar de la tranquilidad del día.

Cielos cubiertos con claros por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente cubiertos, un ambiente templado y temperaturas que rondan los 20 grados. A medida que avance el día, esperamos que las nubes den paso a algunos claros, aunque la sensación térmica puede llegar a los 34 grados en su momento más cálido. Para disfrutar de esta jornada, es recomendable vestir ropa ligera y llevar consigo algo de agua, ya que la tarde promete ser calurosa.