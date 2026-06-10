Leire Díez alardeaba de su interlocución con García Ortiz: «Mis gestiones son conocidas por Álvaro»

La militante socialista Leire Díez llegó a presumir ante sus interlocutores de mantener una interlocución privilegiada con la cúpula de la Fiscalía General del Estado. Así se desprende del informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recoge una conversación en la que Díez aseguraba que las gestiones que estaba realizando eran conocidas por «Álvaro», en referencia al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que detalle las reuniones mantenidas entre abril de 2024 y junio de 2025 con Leire Díez y varios de sus colaboradores, entre ellos, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver y Antonio García Cabrera, letrado del ex comisario José Manuel Villarejo.

Las manifestaciones atribuidas a Díez aparecen recogidas en una reunión celebrada el 7 de mayo de 2025 donde Leire trasladó a los asistentes que determinadas actuaciones y reuniones desarrolladas por ella eran conocidas dentro de la Fiscalía General del Estado y llegaban al conocimiento de Álvaro García Ortiz.

En esa misma conversación, según la reconstrucción realizada por los investigadores, Leire fue más allá y sostuvo que la información terminaba llegando «al jefe de Álvaro», es decir, a escalones superiores del poder político. Los agentes consideran que Leire Díez se presentaba ante terceros como una persona con acceso directo a los niveles más altos de la Fiscalía y con capacidad para influir en determinadas actuaciones.

La Guardia Civil considera especialmente relevante este episodio porque se produce en pleno desarrollo de las gestiones que Leire estaba realizando ante la Fiscalía. El informe policial atribuye a la ex dirigente socialista un papel activo en la organización de reuniones con responsables del Ministerio Público y en la intermediación de asuntos relacionados con denuncias, investigaciones de la UCO y cuestiones vinculadas a la Fiscalía Anticorrupción.

La investigación sitúa además estas afirmaciones en el contexto de los contactos que Leire mantuvo con el ex fiscal Anticorrupción Ignacio Stampa. Durante aquella reunión, la fontanera socialista presumió de las gestiones que, según ella, había realizado para resolver los problemas profesionales que afectaban al fiscal y facilitar su regreso a Anticorrupción. Aunque la UCO no concluye que dichas actuaciones llegaran a materializarse, sí destaca que Díez trasladaba a sus interlocutores la idea de que contaba con respaldo y conocimiento dentro de la Fiscalía General.