Leire Díez en una de sus libretas: «Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO»

«Marlaska y el secretario de Estado están pillados por la UCO». Esta afirmación sobre el ministro del Interior de Pedro Sánchez y su ex número dos aparece en una de las libretas intervenidas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la ex fontanera socialista Leire Díez y que forman parte del sumario de las cloacas del PSOE.

Según el contenido de esta libreta, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Díez escribió bajo el epígrafe «Ofertas Koldo» lo siguiente: «Marlaska y el S. E. están pillados por la UCO». Por S. E., se entiende el cargo de secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que precedió en el puesto a Aina Calvo, actual secretaria.

Junto a ello, la ex concejala socialista y ex directiva de Correos realizó otra anotación: «Enchufando a su cuñado, el del S.E. Le trajo de Sevilla a Madrid. Rafa hablaba mucho con Koldo. Tienen mochila», apuntó Leire Díez en una agenda con la inscripción «Cantabria» en la portada y el año 2025.

Rafael Pérez fue mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, hasta que en mayo de 2025 comunicó que abandonaba el cargo alegando motivos personales.

Este ex alto cargo de Interior era una persona de la máxima confianza de Marlaska, al que acompañó desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, por medio de una moción de censura, en junio de 2018. Ejerció primero como su jefe de Gabinete hasta que en 2020 fue nombrado secretario de Estado de Seguridad.

Extracto de una libreta de Leire Díez intervenida por la UCO.

El nombre de Rafael Pérez ha aparecido vinculado a la trama de las mascarillas y también en relación con un «enchufe» de su cuñado en el gestor aeroportuario Aena. En relación con lo primero, el ex ministro de Trasportes José Luis Ábalos pidió en 2025 que Rafael Pérez declarara como testigo ante el Tribunal Supremo por la compra fraudulenta de mascarillas que hizo la cartera de Grande-Marlarka a la firma Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Previamente, el ex nº 2 de Marlaska había comparecido en 2024 ante la Guardia Civil.

«Información sensible»

Este juez nacido en 1981 en Córdoba, que ahora mismo ejerce como magistrado adscrito a la Presidencia del Tribunal Supremo en situación administrativa de servicios especiales, sin funciones jurisdiccionales, fue grabado por Koldo García, ex asesor de Ábalos y hoy en prisión, tal y como publicó OKDIARIO.

García afirmaba «tener información sensible» sobre el ex secretario de Estado, con el que desayunaba a menudo, junto a su entonces jefe de gabinete, Lorenzo Martínez, según las fuentes consultadas.

En junio de 2025, el propio Martínez se pronunció así en declaraciones a OKDIARIO sobre su sorpresiva dimisión. «Simplemente, llevaba un tiempo y en Interior ningún momento iba a ser bueno, o sea que quizás cualquiera lo era», señaló Rafael Pérez. «Los motivos personales eran simple y llanamente terminar una etapa y comenzar otra en la que estoy muy bien», añadió.

En su comparecencia en la comisión de investigación de la trama PSOE en el Senado en octubre de 2024, Rafael Pérez admitió que había mantenido «contactos» con Koldo García durante la pandemia y antes de la misma, si bien negó haberse reunido con el que era asesor de Ábalos para hablar de la adjudicación de contratos de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

«Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra porque, además, aunque yo participaba de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica», manifestó Pérez en la comisión de investigación de la Cámara Alta donde fue citado por el PP y estaba obligado a decir la verdad.