La UCO desmiente a Marlaska: la directora de la Guardia Civil pidió a Leire información sobre la trama de hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmiente en su informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz -al que ha tenido acceso OKDIARIO- la afirmación realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de que la ex fontanera socialista Leire Díez no habló con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, sobre cuestiones de «la trama» que afecta al PSOE y que investiga la Justicia.

En concreto, los agentes localizaron una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi y comisionista, fechada el 20 de diciembre de 2024, donde la primera, tras ser preguntada por este sobre «¿cómo te fue con la Benemérita?», ella respondió: «Como le tengo que dar lo de los hidrocarburos…», dijo Leire sobre un siguiente contacto, previsiblemente con la directora de la Guardia Civil.

Para los investigadores de la UCO, «este aspecto reviste especial interés, en la medida que la citada conversación tuvo lugar justo después de que Leire se reuniese con la directora de la Guardia Civil, lo que permitiría inferir que en dicho encuentro se tratase el tema de los hidrocarburos».

Cabe señalar que la Guardia Civil también ha detectado que Mercedes González borró mensajes de su teléfono móvil.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, asegurando que en las reuniones de González con la ex militante del PSOE Leire Díez, ambas no hablaron de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, según ha declarado, «a todos nos repugna».

Informe de la UCO con una conversación sobre una reunión de Leire Díez y Mercedes González.

Marlaska ha sostenido que Mercedes González no accedió a la pretensión de Leire Díez de restituir en su puesto al comandante Rubén Villalba, que fue detenido al estallar el caso Koldo, y con el que la ex fontanera del PSOE se reunió para tratar de desestabilizar causas judiciales. Además, el ministro del Interior ha negado presiones a la UCO y ha pedido dejar trabajar al juez Pedraz, que es «quien tiene que hacer las inferencias», y los demás «no hacer ninguna valoración».

Al menos tres reuniones

En una comparecencia desde el Complejo Policial de Canillas (Madrid) al centro de mando por la visita del Papa, Marlaska ha contestado a las preguntas de la prensa tras el comunicado difundido este jueves por Mercedes González, donde la directora de la Guardia Civil reconoció varios encuentros con Leire Díez. Según la UCO, se habrían celebrado al menos tres reuniones, además de existir presiones a los investigadores desde la cúpula de la Guardia Civil, lo que derivó en la apertura de varias informaciones reservadas.

«No tuvo ningún contacto con Leire ni ninguna conversación, ninguna referencia a la trama; de unos hechos absolutamente graves y que a mí me incomodan como ministro», ha esgrimido Marlaska sobre Mercedes González, según recogió Ep.

Marlaska mantiene así su confianza en Mercedes González, que sustituyó a Leonardo Marcos al frente de la Guardia Civil tras un primer paso fugaz por la Dirección General del Instituto Armado, que abandonó para ir en las listas del PSOE en las últimas elecciones generales. El ministro ha destacado que «conoce su trabajo absolutamente profesional y de honestidad».

«Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, yo no tengo por qué dudar», ha declarado el ministro del Interior, al tiempo que ha dicho que está «absolutamente convencido de la honorabilidad y honestidad en su trabajo» de Mercedes González.

En un comunicado difundido este jueves a última hora, la directora de la Guardia Civil reconoció haberse visto con Leire Díez, que le habló del comandante Rubén Villalba, detenido en el marco del caso Koldo.

Justo a ello, González aseguró que «jamás ha interferido en ninguna investigación llevada a cabo por los agentes de este Cuerpo, como muestra de su respeto absoluto y confianza a la labor de Policía Judicial». Respecto al caso hidrocarburos, también investigado por la UCO, no hubo ninguna referencia en su comunicado.