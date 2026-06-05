Marlaska admite las reuniones de la directora de la Guardia Civil con la cloaca que había negado pero no la destituye

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dejado pruebas este viernes de que cada vez está más acorralado por el caso de las cloacas del PSOE. En unas declaraciones ante los medios, ha admitido ahora las reuniones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, que había negado horas atrás, pero descarta destituirla, ya que estas citas no tenían «ninguna referencia a la trama».

Marlaska se ha justificado por la negativa y el cambio en sus declaraciones, asegurando que «a todos nos repugna» el caso de las cloacas, si bien asegura que la conversación de Mercedes González con la ex militante del PSOE y fontanera del partido, Leire Díez, no tuvo que ver con nada relativo a la presunta trama de corrupción.

En la noche del jueves, Mercedes González, reconoció que mantuvo varias reuniones con Leire Díez, acusada de formar parte de la trama para desprestigiar causas judiciales con socialistas o personas del entorno personal de Pedro Sánchez en el foco. Las palabras de la directora de la Guardia Civil se contradecían con las que había pronunciado Marlaska a primera hora del propio jueves. «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, ni con Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo», el ministro del Interior, obligado a rectificar este jueves.

González, en un comunicado, explicó que el primer contacto con Díez se produjo durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. Después, ya como directora de la Guardia Civil, volvió a reunirse con Leire. En este encuentro, la fontanera del PSOE le habló del comandante Rubén Villalba —detenido en las primeras fases del denominado caso Koldo— y le preguntó si existía alguna posibilidad de que pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo.