La directora de la Guardia Civil confirma lo que negó Marlaska: admite que se reunió con Leire Díez

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha reconocido este jueves que mantuvo varias reuniones con Leire Díez, la ex militante del PSOE acusada de formar parte de la cloaca socialista, la presunta trama para desprestigiar distintas causas judiciales con socialistas o personas cercanas a Sánchez en el foco.

Contradice así las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien la semana pasada negó tajantemente cualquier encuentro entre ambas. «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, ni con Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo».

Mercedes González ha matizado que «jamás» participó en ninguna operación contra unidades del Instituto Armado ni interfirió en ninguna investigación. En un comunicado, la directora explica que el primer contacto con Díez se produjo durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. Posteriormente, ya al frente de la Guardia Civil, volvió a reunirse con ella. En ese encuentro, Leire Díez le habló del comandante Rubén Villalba —detenido en las primeras fases del caso Koldo— y le preguntó si existía alguna posibilidad de que pudiera reincorporarse a su puesto de trabajo.

Según Mercedes González, rechazó de inmediato esa petición, recordándole que el comandante se encontraba sin destino por su presunta implicación en un caso judicial, y dio por concluido el encuentro.

La responsable de la Benemérita insiste en que «jamás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad de la Guardia Civil», a pesar de que la propia UCO había señalado en un informe al juez de la Audiencia Nacional que se habían producido al menos tres reuniones.

Además, González destaca su «respeto y admiración» por la institución, afirmando que trabaja por ella «día a día» y que «jamás ha interferido en ninguna investigación» de sus agentes, en muestra de su “confianza absoluta” en la labor de la Policía Judicial.

Investigación de la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) ha incorporado al caso cloacas del PSOE que investiga la Audiencia Nacional, que la ex militante socialista Leire Díez mantuvo varios encuentros con Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, con el objetivo de que esta impulsara actuaciones administrativas contra los propios agentes que investigan diversas causas. Los investigadores destacan que la relación entre ambas existía antes del nombramiento de González en septiembre de 2024 y que, tras su designación, se produjeron al menos tres reuniones entre ese mes y abril de 2025.

En mensajes interceptados, Díez llegó a decir que su «siguiente conversación» sería con la directora, a quien describía como persona «de su confianza», mientras dejaba claro que no tenía la misma cercanía con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La UCO considera que Díez intentaba hacer llegar a González información relacionada con causas de hidrocarburos y que buscaba promover una investigación interna contra la propia unidad y algunos de sus miembros. En mayo de 2025, la directora tuvo conocimiento interno de una supuesta campaña de desprestigio contra la UCO en la que participaría Díez, y poco después activaron el borrado automático de mensajes en sus conversaciones.