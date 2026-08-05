Ayuso se reúne con los 17 alcaldes afectados por los incendios en Sierra Oeste para hacer balance de la reconstrucción

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este miércoles con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio de la Sierra Oeste para hacer balance de la reconstrucción, en una jornada en la que ha vuelto a poner el foco en la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vacaciones en Lanzarote desde el pasado fin de semana.

Tras el encuentro, Ayuso ha celebrado que el 88% de las 43 medidas del plan de recuperación puesto en marcha tras la emergencia ya están en marcha, una semana después de que el fuego arrasara la comarca.

La presidenta ha explicado que todavía hay 78 personas y 23 animales de compañía que necesitan alojamiento y manutención al no poder regresar a sus viviendas, mientras los trabajos de limpieza avanzan: se han retirado ya 834 metros cúbicos de enseres y escombros, equivalentes a 139 contenedores, y 1.931 metros cúbicos de residuos vegetales, equivalentes a 332 contenedores más.

«Esta zona no solo se va a reconstruir, es decir, no solo va a volver al punto que estaba, sino que nuestra intención es que sea a mejor, a mucho mejor», ha asegurado Ayuso, que ha pedido no abandonar la Sierra Oeste porque «es un patrimonio de todos».

Entre las medidas desplegadas, la presidenta ha destacado que los agricultores y ganaderos han recibido ya 496.750 kilos de paja y forraje, y que se han repartido 16.000 kilos de alimento para la fauna silvestre en el monte de San Martín de Valdeiglesias.

El servicio gratuito de orientación jurídica ha atendido 87 casos, el de orientación laboral 282, y el de atención psicológica del SUMMA 112 otras 285. El refuerzo de atención domiciliaria a mayores y dependientes ha sumado 50.000 horas adicionales de apoyo, que beneficiarán a 1.800 personas, y las Oficinas de Atención al Ciudadano y el Punto de Ayuda Tras el Incendio han realizado 1.328 atenciones. Las conexiones de fibra óptica han sido restablecidas salvo en Navas del Rey y Chapinería, donde se han instalado antenas de respaldo vía satélite.

La comparecencia de Ayuso se produce en un momento en el que la dirigente madrileña ha intensificado sus críticas a la gestión del Gobierno central, tanto por el incendio como por la crisis migratoria abierta en Ceuta. En una intervención paralela, Ayuso ha reprochado a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores que estén «pegándose entre ellos» en plena «crisis humana insostenible» en la ciudad autónoma: «El de Defensa con el de Interior y con el de Exteriores, cada uno como Pancho Villa, enfrentados», ha denunciado, para lamentar que esa imagen de descoordinación «no sabemos qué efecto da ante el mundo».

En ese mismo contexto, ha subrayado que «mientras los tres ministros se pegan entre ellos, el presidente del Gobierno está de vacaciones en medio de una crisis humana insostenible en la que ya se han perdido vidas».

Ese reproche cobra ahora más fuerza con la agenda de la presidenta madrileña centrada en el terreno: mientras Ayuso encadena comparecencias y reuniones con alcaldes para supervisar la reconstrucción de la Sierra Oeste, Sánchez inició el sábado sus vacaciones de verano en la residencia de La Mareta, en Costa Teguise (Lanzarote), donde previsiblemente permanecerá hasta finales de agosto.

El jefe del Ejecutivo ha llegado a la isla en un periodo marcado por un dispositivo especial de seguridad, mientras el Gobierno mantiene, según ha explicado, un seguimiento a distancia de la actualidad política, entre ella la crisis de Ceuta y los incendios que han afectado a distintos puntos del país.